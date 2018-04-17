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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
17.04.2018 - 11:10, Son Güncelleme:

Forcepoint yeni güvenlik çözümünü duyurdu

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Forcepoint yeni güvenlik çözümünü duyurdu

Forcepoint bugün, Dynamic Data Protection adı verilen sektörün ilk Riske Uyarlanabilir Koruma çözümünü duyurdu. Çözüm, kurumsal şirketler ve kamu kuruluşlarındaki CISO’ların kullanıcı ve veri güvenliği ile üretkenlik arasındaki dengeyi kurma sorununa yanıt olarak geliştirildi.

Halen kullanılan mevcut siber güvenlik çözümleri geleneksel tehdit engelleme tekniklerine ve statik değerlendirmelere dayanıyor. Ancak bu yöntemler, yalnızca işlemlerin güvenlik nedeniyle yavaşlamasına neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda milyonlarca tehdit uyarısıyla güvenlik analistlerini zor durumda bırakıyor.

Kurumların günümüzde karşı karşıya kaldığı karmaşık ve gelişmiş tehditlere çözüm bulmak için Forcepoint tarafından geliştirilen Riske Uyarlanabilir Koruma yaklaşımı, riskleri sürekli olarak değerlendirip isteğe bağlı olarak artırılabilen veya azaltılabilen oranda otomatik tepki veriyor. Bu özellik kullanıcılar, makineler ve hesaplar arasındaki veri işlemlerini anlayabilen insan merkezli davranış analizlerinin gücü ile sağlanıyor. Akıllı bağlam sayesinde kurumsal ağlarda riskleri değiştirmek için gereken karar verme süreci ve güvenlik kontrolleri hızlanıyor. Sektörün dinamik olarak uyum sağlayan otomatik tepki özelliğine sahip bu ilk çözümü sayesinde, güvenlik analistleri çok daha değerli görevlere odaklanabiliyor ve geleneksel güvenlik araçları nedeniyle biriken uyarı yığınını da ortadan kaldırıyor.

Ayrıca, CISO ve CIO’lar da geleneksel güvenlik nedeniyle ortaya çıkan yavaşlama noktalarını azaltarak üretkenliği ve başarıyı artırabiliyor. Aynı zamanda, riskleri tespit edip azaltmak için gereken süre de günler veya aylardan saniyelere kadar düşürülüyor.

“Günümüzde çoğu güvenlik aracının sorunu statik olmaları. Farklı kullanıcı ve işlem türlerine uyum sağlayamıyorlar. Ayrıca yalnızca iki yönlü çalışıyorlar, yani ya tamamen engelliyor ya da tamamen izin veriyorlar.” diyen 451 Research Baş Güvenlik Analisti Garett Bekker, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Ancak, BT özellikli cihazların yerinde ya da bulutta olmak üzere her yerde kullanıldığı bir dünyada, sürekli değerlendirme yapan ve kendini uyarlayarak tepki veren bir risk tabanlı yaklaşım daha detaylı yanıtlar ve sızmalara karşı çok daha etkin bir koruma sağlayabilir.”

Bu çeyrekte piyasaya sunulacak olan Forcepoint Dynamic Data Protection, şirketin ilk Riske Uyarlanabilir Koruma çözümü olacak. Eski veri kaybı önleme (DLP) çözümlerini geride bırakan çözüm, yönetici müdahalesine gerek kalmadan kurumsal uç noktalarda veya cihazlarda güvenlik ilkelerini uyarlanabilir şekilde değiştirip uygulayan yeni nesil bir veri koruma yöntemi sunuyor.

Temelinde insan merkezli davranış analizi bulunan Forcepoint Dynamic Data Protection, kurumsal veya yönetilmeyen ağlarda her kullanıcının “normal” davranış profillerini oluşturmak için anonim ve sürekli güncellenen bir davranışsal risk puanlaması uyguluyor. Forcepoint’in akıllı sistemleri, tanımlanan risklere yanıt vermek için bireysel risk değerlendirmesinin katkısıyla bir dizi güvenlik önlemi uyguluyor. Örneğin, Forcepoint Dynamic Data Protection veri erişimine izin verip izleyebiliyor, dosya indirmelerine erişim sağlayıp şifreleyebiliyor veya her bir işlemin kurumsal verilerle ilişkisine ve risk puanına bakarak hassas dosyalara erişimi tamamen engelleyebiliyor.

Kurumların güvenlik tepki ilkelerini en önemli risklere otomatik olarak uyarlayabilmesi kritik müşteri verilerini, fikri mülkiyetleri ve hatta başarıyı korumaları anlamına geliyor. Gelişmiş siber tehditlerin sayısı arttıkça, düzgün bir veri koruma çözümüne sahip olmayan kurumsal şirketler kaybettikleri verileri, üretkenliği ve müşteri güvenini geri kazanmak için milyonlar harcamak zorunda kalacak.

“Sürekli artan veri sızıntıları, çalınan kimlikler ve gizlilik ihlalleri, kullanıcıları ve verilerini korumak amacıyla siber davranışları sürekli değerlendirmek için yeni bir yola duyulan ihtiyacı daha da belirgin hale getirdi.” diyen Forcepoint CEO’su Matthew Moynahan, sözlerine şöyle devam ediyor: “Nokta çözümlerine dayalı eski veri koruma yöntemlerinin sonu geldi.Geleceğe yönelik tek yol birleşik yaklaşımlardan geçiyor. Yalnızca teknoloji yerine kullanım şeklini de dikkate almamızın vakti geldi ve DLP’nin yeni nesli Forcepoint Dynamic Data Protection ile başlıyor.”

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