Football Manager (FM) 2020 ne zaman çıkıyor?
Futbolseverlerin yıllarıdır vazgeçemediği oyun olan Football Manager'ın (FM) 2020 versiyonu için araştırmalar sürüyor. Polonyalı Michal Leniac isimli oyun tutkununun yarattığı FM 2020, Türkiye’deki oyun tutkunları tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Peki, Football Manager (FM) 2020 ne zaman çıkıyor?
Dünyanın en çok oynanan futbol oyunlarından biri olan Football Manager'in yeni sezon versiyonu, her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden merak konusu oldu. Tüm oyunlar sezon açılışını hep birlikte yaparken Football Manager 2020 Mobile ve Touch da kasımda hazır olacak. Özellikler ve oyun yükseltmeleri ekim ayının sonuna doğru çıkacak. FM 2020 serinin önceki oyunları gibi PC odaklı bir oyun olmayacak.
Bir önceki yıllar baz alındığında FM 2020’nin kasım ayının ilk, en geç ikinci haftası çıkması bekleniyor.
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