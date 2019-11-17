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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
17.11.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

Football Manager 2020 incelemesi

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Football Manager 2020 incelemesi

Sports Interactive tarafından geliştirilip SEGA tarafından yayımlanan Football Manager 2020, 19 Kasım tarihinde satışa çıkıyor. 160 TL fiyat etiketiyle oyuncularla buluşacak olan FM 2020'yi sıcağı sıcağına deneyimleme şansı bulduk; oyunda öne çıkan özellikleri derledik.

Öncelikle Football Manager (FM) serisine yeni olanlar için oyunun temel mantığını açıklayalım. Yıllardır yayımlanan yapım, spor simülasyonu kategorisinde karşımıza çıkıyor. Oyunu bilmeyenler için kısaca özetleyecek olursak: Bir takımın başına teknik direktör olarak geçiyorsunuz. Oyuna başlarken takımı siz seçiyorsunuz ve o takımı, teknik direktör olarak yönetiyorsunuz. Yani FM'de futbol kulübünüzü kendi yönetiminizle yönetirken, futbol keyfini arka planda da yaşamaya devam edersiniz. FM 2020, yıllardır devam eden serinin son halkası... 19 Kasım tarihinde final sürüme ulaşıp satışa sunulacak olan oyunu beta sürecinde oynama şansı yakalayınca ilk izlenimlerimizi paylaşmak istedik. 

Football Manager 2020 incelemesi


Oyun boyunca belirli bir bütçeniz ve giderleriniz var. A takım haricinde B takım ve diğer alt takımları da tek takıma bağlı olarak kullanabiliyorsunuz. Maçları siz oynamıyor, izliyorsunuz. Ama maç içerisinde oyunculara müdahale ediyorsunuz. Sakatlık olduğu zaman oyuncu değiştirmek veya gol yediğiniz zaman savunma yapmak gibi.

Planlama ve gelişimi daha önce hiç olmadığı kadar ödüllendiren ve menajerleri hem kendi hem de takımlarının kimliklerini geliştirmeye ve iyileştirmeye teşvik eden yeni özellikler ve oyun kontrolleri sunan Football Manager 2020'de bütün fikirler hayli önem arz ediyor. Tünelde ilerleyerek heyecanı maçın tam kalbinde yaşayacağınız capcanlı bir futbol dünyasına adım atabilirsiniz. Burası, planlama ve bilgi birikimini ödüllendiren bir dünya, ama diğer oyunların aksine takip edilecek, önceden belirlenmiş bir sonu ya da senaryosu yok. Sadece sonsuz sayıda olasılık ve fırsat. Her kulübün anlatacak bir hikayesi vardır ve onu yaratmak tamamen sizin elinizde. Kulağa hoş geliyor, değil mi?

Football Manager 2020 incelemesi

FM 2020'de şüphesiz önceki sürüme göre pek çok yenilik var. Dikkat çeken noktalardan bazıları şöyle:

Dünya çapında futboldaki en iyi 50 ülkeden biri arasından kulübünüzü seçip oyuna başlayın.

2500 kulüpten biriyle her seviyede başarıya imza atmak için sonuna kadar mücadele edin.

En iyi oyuncularla sözleşme imzalayıp geleceği şekillendirin, 500.000'in üzerinde gerçek oyuncu ve personeli gözleme şansına sahipsiniz. 

Kendi taktik vizyonunuzu oluştururken antrenman sahasında bu vizyonu gerçeğe dönüştürebilirsiniz.

FM 2020 ile önceki sürümlere kıyasla hayli geliştirilen akıllı maç motoru ile daha sürükleyici bir mücadeleye hazır olun...

Oyunda yer alan Geliştirme Merkezi, Altyapı faaliyetleri ile ilgili tam denetim sunan çok kapsamlı bir merkez. İlk 11'e hazır olana kadar genç yıldızları kulübe vardıkları ilk andan itibaren altyapıda geliştirmenize olanak tanıyor. 

Oyunun akıcılığı konusunda hayli olumlu yorumlar yapılırken, grafik tarafına geldiğimizde ise FM 19 ile kıyaslandığında önemli bir fark göze çarpmıyor. Kulüp yönetiminin her ay performansı derecelendirmesi oyuncular tarafından beğeniyle karşılanırken, yönetimin sıkça transferlere karışıyor olması ise hoşnutsuzluk yaratıyor. 

Football Manager 2020 incelemesi


Türkçe dil desteği ile oyunculara menajerlik deneyimi sunan FM serisinin yeni oyunu, sadece Steam üzerinde 1800'ü aşkın inceleme alırken, incelemelerin önemli bir kısmının 'çok olumlu' olduğu dikkat çekiyor. 

Oyun otoritelerinin FM 2020 özelinde inceleme puanlarına bakıldığında ise oyunun potansiyeli daha net bir şekilde anlaşılıyor:

PCGamesN – 8/10
Metro UK – 9/10
Daily Star – 5/5
PC Gamer – 87/100
GamesRadar+ – 4/5

Football Manager 2020 incelemesi


Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 (Update 1803/April 2018 or later) – 64-bit

İşlemci: Intel Pentium 4 (64-bit), Intel Core 2 or AMD Athlon 64 – 2.2 GHz +

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT or AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

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