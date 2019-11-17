Football Manager 2020 incelemesi

Öncelikle Football Manager (FM) serisine yeni olanlar için oyunun temel mantığını açıklayalım. Yıllardır yayımlanan yapım, spor simülasyonu kategorisinde karşımıza çıkıyor. Oyunu bilmeyenler için kısaca özetleyecek olursak: Bir takımın başına teknik direktör olarak geçiyorsunuz. Oyuna başlarken takımı siz seçiyorsunuz ve o takımı, teknik direktör olarak yönetiyorsunuz. Yani FM'de futbol kulübünüzü kendi yönetiminizle yönetirken, futbol keyfini arka planda da yaşamaya devam edersiniz. FM 2020, yıllardır devam eden serinin son halkası... 19 Kasım tarihinde final sürüme ulaşıp satışa sunulacak olan oyunu beta sürecinde oynama şansı yakalayınca ilk izlenimlerimizi paylaşmak istedik.







Oyun boyunca belirli bir bütçeniz ve giderleriniz var. A takım haricinde B takım ve diğer alt takımları da tek takıma bağlı olarak kullanabiliyorsunuz. Maçları siz oynamıyor, izliyorsunuz. Ama maç içerisinde oyunculara müdahale ediyorsunuz. Sakatlık olduğu zaman oyuncu değiştirmek veya gol yediğiniz zaman savunma yapmak gibi.



Planlama ve gelişimi daha önce hiç olmadığı kadar ödüllendiren ve menajerleri hem kendi hem de takımlarının kimliklerini geliştirmeye ve iyileştirmeye teşvik eden yeni özellikler ve oyun kontrolleri sunan Football Manager 2020'de bütün fikirler hayli önem arz ediyor. Tünelde ilerleyerek heyecanı maçın tam kalbinde yaşayacağınız capcanlı bir futbol dünyasına adım atabilirsiniz. Burası, planlama ve bilgi birikimini ödüllendiren bir dünya, ama diğer oyunların aksine takip edilecek, önceden belirlenmiş bir sonu ya da senaryosu yok. Sadece sonsuz sayıda olasılık ve fırsat. Her kulübün anlatacak bir hikayesi vardır ve onu yaratmak tamamen sizin elinizde. Kulağa hoş geliyor, değil mi?





FM 2020'de şüphesiz önceki sürüme göre pek çok yenilik var. Dikkat çeken noktalardan bazıları şöyle:



Dünya çapında futboldaki en iyi 50 ülkeden biri arasından kulübünüzü seçip oyuna başlayın.



2500 kulüpten biriyle her seviyede başarıya imza atmak için sonuna kadar mücadele edin.



En iyi oyuncularla sözleşme imzalayıp geleceği şekillendirin, 500.000'in üzerinde gerçek oyuncu ve personeli gözleme şansına sahipsiniz.



Kendi taktik vizyonunuzu oluştururken antrenman sahasında bu vizyonu gerçeğe dönüştürebilirsiniz.



FM 2020 ile önceki sürümlere kıyasla hayli geliştirilen akıllı maç motoru ile daha sürükleyici bir mücadeleye hazır olun...



Oyunda yer alan Geliştirme Merkezi, Altyapı faaliyetleri ile ilgili tam denetim sunan çok kapsamlı bir merkez. İlk 11'e hazır olana kadar genç yıldızları kulübe vardıkları ilk andan itibaren altyapıda geliştirmenize olanak tanıyor.



Oyunun akıcılığı konusunda hayli olumlu yorumlar yapılırken, grafik tarafına geldiğimizde ise FM 19 ile kıyaslandığında önemli bir fark göze çarpmıyor. Kulüp yönetiminin her ay performansı derecelendirmesi oyuncular tarafından beğeniyle karşılanırken, yönetimin sıkça transferlere karışıyor olması ise hoşnutsuzluk yaratıyor.







Türkçe dil desteği ile oyunculara menajerlik deneyimi sunan FM serisinin yeni oyunu, sadece Steam üzerinde 1800'ü aşkın inceleme alırken, incelemelerin önemli bir kısmının 'çok olumlu' olduğu dikkat çekiyor.



Oyun otoritelerinin FM 2020 özelinde inceleme puanlarına bakıldığında ise oyunun potansiyeli daha net bir şekilde anlaşılıyor:



PCGamesN – 8/10

Metro UK – 9/10

Daily Star – 5/5

PC Gamer – 87/100

GamesRadar+ – 4/5







Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 (Update 1803/April 2018 or later) – 64-bit

İşlemci: Intel Pentium 4 (64-bit), Intel Core 2 or AMD Athlon 64 – 2.2 GHz +

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT or AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan