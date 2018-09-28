Football Manager 2019 Mobile yolda!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Teknoloji
28.09.2018 - 16:52, Son Güncelleme:

Football Manager 2019 Mobile yolda!

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Football Manager 2019 Mobile yolda!

SEGA, yaptığı resmi duyuru ile Football Manager 2019 Mobile ve Football Manager 2019 Touch oyunlarını, PC ve konsol sürümlerini duyurdu.

2 Kasım tarihinde satışa çıkacak olan oyunlar, futbol dünyasındaki yeni nesil teknolojileri ve daha önceki serileri çok daha iyi hale getiren geliştirmeler içerek. Bu teknolojilerin başında, son dönemin en çok konuşulan yeniliklerinden biri olan VAR yer alıyor. FM 2019 ve FM 2019 Mobile sürümlerinde video destekli hakem uygulaması olacak. Buna ek olarak gol çizgisi teknolojisi de oyun entegre edilecek olan yeniliklerin başında geliyor.

SEGA, FM serisinin yeni oyununda, resmi Bundesliga lisansı ve yüzde 100 Almanca dil desteğine de yer verecek. Sports Interactive tarafından da güzel bilgiler geldi. Oyunun, Training modu, tamamen yenilenmiş yapısı ile karşımızda olacak. Bundan böyle, oyuncuların bireysel idmanları daha detaylı olacak ve Training modu sırasında bir sonraki maçın kadrosunu deneyebileceksiniz. Önceki oyunlarda yer almayan çok sayıda özellik de, FM 2019 ile karşımızda olacak. Menajerlik kariyeriniz sırasında, yıldız oyuncularınızın, genç yıldızlara ilham vermesi de güzel yenilikler arasında yer alıyor.

Oyundaki en büyük yenilik ise arayüz ve oynanış görüntüleri noktasında karşımıza çıkacak. Yeni sunum sistemleri ve arayüz sayesinde, kullanıcı arayüzü çok daha hızlı ve kolay anlaşılır bir hale getirilecek. Özellikle de, FM 2019 Mobile ve FM 2019 Touch sürümlerinde, çok daha efektif bir deneyim bekleniyor. Bu kadar güzel detaydan sonra, oyunlarla ilgili fiyatlandırmaya gelelim.

FM 2019 Mobile ve FM 2019 Touch sürümleri, Android ve iOS için yayınlanacak. Ücretsiz sürümlerin olmayışına ek olarak, bazı içerikler için de uygulama içi satın alma sistemi yer alacak. Bu da, oyunun tutkunları için bol miktarda potansiyel harcama olacağı anlamına geliyor.

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