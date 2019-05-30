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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.05.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Flipboard hack'lendi, kullanıcıların bilgileri çalındı!

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Flipboard hack'lendi, kullanıcıların bilgileri çalındı!

İnternet üzerindeki makale ve haberleri sayfalarına taşıyarak kullanıcıların tek bir uygulama altında bu içeriklere ulaşmasına olanak sağlayan Flipboard'un hack'lendiği ortaya çıktı. 9 ay önce hack'lenen ve bu süre boyunca kullanıcıların verilerine erişebilen hacker'ların saldırısının boyutu ise henüz bilinmiyor.

Haber ve makaleleri bünyesinde toplayan ve kullanıcıların karşısına belirli bir algoritma eşliğinde getiren popüler uygulamalardan Flipboard'un siber saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Oldukça geç fark edilen saldırının ardından 9 ay boyunca hacker'ların uygulamanın veri tabanına girebildiği kaydedilirken, uzmanlar ise saldırının boyutunu kestiremiyor. 

2 Haziran 2018 - 22 Nisan 2019 tarihleri arasında saldırganların düzenli olarak Flipboard'un veri tabanına girdiği belirlenirken, şifreli olarak korunan kullanıcıların e-posta adresleri, kullanıcı adları ve hatta şifreleri hacker'ların eline geçti. Diğer bir deyişle eğer Flipboard kullanıcısıysanız ve bu uygulamada kullandığınız şifreyi başka hesaplarınız için de kullanıyorsanız tehlikenin boyutu hayli büyüyor. Bu nedenle hesaplarınızdaki şifrelerinizi gözden geçirmenizde sonsuz fayda var.

Flipboard'un saldırıyı bunca zaman nasıl fark edemediği kafaları karıştırırken, veri tabanlarındaki şifreler 2012 yılına kadar SHA-1 yöntemiyle 2012 sonrasında ise bcrypt yöntemiyle şifrelenmiş. Bu bakımdan erişimin zor olduğu ifade ediliyor. Bununla birlikte kaç kullanıcının saldırıdan etkilendiği henüz açıklanmış değil.

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