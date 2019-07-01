Flight Simulator efsanesi geri dönüyor!
Microsoft, uzun bir aradan sonra yeni Flight Simulator oyunuyla sahalara geri dönüyor. Dünyanın en iyi uçuş simülatörlerinden biri olan oyun, sanal uçuş meraklılarını da şimdiden heyecanlandırdı. Peki yeni Flight Simulator nasıl olacak?
Microsoft, en son 2014’te satışa sunulan Flight Simulator X’ten sonra yeni bir versiyonun geliştirilmesinin düşünülmediğini açıklamıştı. Ancak E3 2019 oyun fuarında Microsoft büyük bir sürpriz yaptı ve yeni oyunla ilgili ilk bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Flight Simulator’ün müthiş grafikleri, gerçekçi tasarımcıları 4K çözünürlüğü bir çok meraklıdan tam puan aldı. Sistem, Microsoft Azure’un bulut tabanlı yapay zekası da yer alıyor.
Oyunun bir simülatör olacağının altını bir kez daha çizdikten sonra geliştirici ekibi, oyunun PC için tasarlanmış olmasına rağmen çoklu platform desteğine sahip olacağını söyledi. Daha önemlisi, üçüncü parti içerik gelişimi ve topluluk tarafından üretilen içeriklerin oyun tarafından destekleneceğinin açıklanmış olması. Ayrıca ekip, topluluk ile şeffaf bir iletişim sürdürmeye çalışacak ve verilen fikirleri önemle değerlendirecek.
Microsoft şu anda Microsoft Flight Simulator için yol haritasını çiziyor. Ağustos'un ilk yarısında bu yol haritası bekleyenlerle paylaşılacak.
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