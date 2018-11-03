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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
03.11.2018 - 08:02, Son Güncelleme:

Flickr'ı ücretsiz olarak kullananlara kötü haber

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Flickr'ı ücretsiz olarak kullananlara kötü haber

Flickr'ın satılmasıyla birlikte fotoğraf hizmeti üzerinde bazı değişiklikler yapacak. Bu değişiklikler Pro üyelerini sevindirecek ancak tahmin edeceğiniz üzere ücretsiz kullanıcıları üzecek.

Flickr'ın yeni sahipleri, fotoğraf paylaşım sitesini "fotoğrafçı ve fotoğrafseverler için bağlantı kurma, keşfetme ve gelişme yeri" olarak tanımlıyor. Firma bununla da kalmıyor ve "bu yeni bağımsız topluluğun fotoğrafın geleceğini şekillendirebileceğini" düşünüyor. Yine tahmin edeceğiniz üzere bu iddialı hedefler, bedavaya gelmiyor; Flickr Pro için ayda 5,99 dolar veya yılda 49,99 dolar ödemeniz gerekiyor.

chip.com.tr'nin haberine göre yeni işlevler Flickr Pro için sunulduğundan, ücretsiz üyeler bir kenara terk edilmiş oluyor. Flickr Pro üyeleri artık tam çözünürlüklü, sınırsız depolamanın, reklamsız gezintinin, öncelikli desteğin ve çeşitli indirimlerin tadını çıkarabiliyorlar. 5K çözünürlük seçeneği ve 10 dakikalık videolar ise 2019'da gelecek.

Buna karşın ücretsiz kullanıcılar, artık sadece 1.000 fotoğraf depolayabilecek. Yani ücretsiz planda olanlar, 1TB'lık depolamadan çok sert bir düşüş yaşayacaklar. Bu, yeni hesap açan tüm kullanıcılar için hemen geçerli olacağı gibi, mevcut kullanıcıları da etkileyecek. 1.000'in üzerinde fotoğrafınız varsa ve Flickr'i ücretsiz olarak kullanıyorsanız, 8 Ocak 2019'a kadar içeriklerinizi 1.000'e düşürmeniz gerekiyor. 5 Şubat 2019'da ise Flickr, bu işi kendi yapacak ve fotoğraflarınızı en eskiden başlayarak silmeye başlayacak.

Ücretsiz hizmetlerde ürünün "biz" olduğunu düşündüğümüzde Flickr'in bu hamlesi daha anlaşılır hale gelebilir. Flickr'i bırakmak isteyenler için Amazon Photos ve Google Photos gibi güçlü alternatifler de var.

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