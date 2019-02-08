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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
08.02.2019 - 08:10, Son Güncelleme:

Flickr fotoğraflarınızı silmeye hazırlanıyor

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Flickr fotoğraflarınızı silmeye hazırlanıyor

Dünyanın önde gelen fotoğraf yedekleme platformlarından biri olan Flickr'da fotoğraf saklıyorsanız önemli bir uyarımız var: 1000'in üzerinde fotoğrafı olanların fotoğrafları Flickr tarafından silinmeye başlıyor.

SmugMug tarafından satın alınmasıyla birlikte politikalarında önemli değişiklikler yapan Flickr, bu yıl geçerli olmak üzere 1 TB ücretsiz depolama seçeneğini kaldırmış durumda. Bununla birlikte şirket, kullanıcılarına 1000 adet ücretsiz fotoğraf yedekleme hakkı tanıdı. Ve bu kuralı oldukça katı bir şekilde uygulayan Flickr, 1000'in üzerinde fotoğrafı olanların fotoğraflarını silmeye hazırlanıyor.

Şirket, daha önce yaptığı duyuruda 5 Şubat tarihinde fotoğrafları silmeye başlayacağını duyurmuştu. Ancak bu takvimin ertelendiği ortaya çıktı. 12 Mart tarihinden itibaren fotoğrafların silinme işleminin başlaması beklenirken, kullanıcıların kendi önlemini bir an önce almaları gerekiyor. Zira silinen fotoğraflar için geri dönüş yok. 

Flickr, fotoğraflarını bilgisayarına almak isteyenler için bazı opsiyonlar sunuyor. Kullanıcılar dilerlerse bir bir fotoğraflarını indirebileceği gibi, albümler halinde de bunu yapabiliyor. 

Flickr'da kalmakta ısrar eden kullanıcıların ise aylık 6 dolar, yıllık ise 50 dolar ödeme yapması gerekiyor. Ancak ücretli abone olunduğunda fotoğraf konusunda herhangi bir sınırlama bulunmadığı gibi, fotoğraflar da otomatik olarak sisteme yükleniyor.

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