Flickr fotoğraflarınızı silmeye hazırlanıyor
Dünyanın önde gelen fotoğraf yedekleme platformlarından biri olan Flickr'da fotoğraf saklıyorsanız önemli bir uyarımız var: 1000'in üzerinde fotoğrafı olanların fotoğrafları Flickr tarafından silinmeye başlıyor.
SmugMug tarafından satın alınmasıyla birlikte politikalarında önemli değişiklikler yapan Flickr, bu yıl geçerli olmak üzere 1 TB ücretsiz depolama seçeneğini kaldırmış durumda. Bununla birlikte şirket, kullanıcılarına 1000 adet ücretsiz fotoğraf yedekleme hakkı tanıdı. Ve bu kuralı oldukça katı bir şekilde uygulayan Flickr, 1000'in üzerinde fotoğrafı olanların fotoğraflarını silmeye hazırlanıyor.
Şirket, daha önce yaptığı duyuruda 5 Şubat tarihinde fotoğrafları silmeye başlayacağını duyurmuştu. Ancak bu takvimin ertelendiği ortaya çıktı. 12 Mart tarihinden itibaren fotoğrafların silinme işleminin başlaması beklenirken, kullanıcıların kendi önlemini bir an önce almaları gerekiyor. Zira silinen fotoğraflar için geri dönüş yok.
Flickr, fotoğraflarını bilgisayarına almak isteyenler için bazı opsiyonlar sunuyor. Kullanıcılar dilerlerse bir bir fotoğraflarını indirebileceği gibi, albümler halinde de bunu yapabiliyor.
Flickr'da kalmakta ısrar eden kullanıcıların ise aylık 6 dolar, yıllık ise 50 dolar ödeme yapması gerekiyor. Ancak ücretli abone olunduğunda fotoğraf konusunda herhangi bir sınırlama bulunmadığı gibi, fotoğraflar da otomatik olarak sisteme yükleniyor.
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