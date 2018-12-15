FlexPai: İşte dünyanın ilk katlanabilen telefonu
Dünyanın ilk Snapdragon 855’li ve katlanabilir ekranlı telefonu FlexPai oldu. Telefon şirketin resmi sitesi üzerinden ön satışa sunuldu.
Geçtiğimiz aylarda adı daha önce hiç duyulmamış bir firma olan Royole, ilginç bir şekilde diğer tüm üreticilerden önce davranarak ilk katlanabilir akıllı telefon olan FlexPai’yi duyurmuştu. Cihaz dün itibariyle satışa sunulmaya başlandı.
FlexPai son kullanıcıya sunulan ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefon oldu. 0 ile 180 derece arasında katlanabilen ekran açıldığında 1920 x 1440 çözünürlükte 7.8 inç ekrana dönüşüyor. Bu katlanabilir ekran yapısı 200.000’den fazla katlama işlemine dayanıklı.
16 MP ve 20 MP olmak üzere çift araka kameraya sahip olan cihaz 6 GB / 8 GB Ram ve 128 GB / 256 GB dahili depolama seçenekleri ile geliyor. Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisini kullanacak olan telefon kutusundan Androdi 9 Pie işletim sistemi ile çıkacak ve 3800 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.
Android 9 Pie üzerine işlenmiş Water OS arayüzü sayesinde de katlanabilir ekrana özel optimizasyonlar bulunuyor. Örneğin katlanınca telefon, açınca tablet moduna geçmesi bunlardan biri. Ayrıca firma ekranın 200 bin açıp kapamaya dayanıklı olduğunu belirtmiş.
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