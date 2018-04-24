fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda final heyecanı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriTeknoloji fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda final heyecanı
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24.04.2018 - 13:43, Son Güncelleme:

fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda final heyecanı

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fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda final heyecanı

Türkiye’nin en sevilen dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda, bu yıl 21.’si düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması’nda, uygulama üzerinden gerçekleştirilen ve milyonlarca kişinin katıldığı oylama tamamlandı. Toplamda 35 ekibin sahne alacağı, büyük sürprizlerle dolu final için geri sayım başladı.

“Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu” ödülüne sahip, Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde End Productions tarafından düzenlenen, fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda finale giden yolculuk, büyük bir heyecanla devam ediyor. 23-24 Mart'ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 30-31 Mart'ta Ankara MEB Şura Salonu'nda ve 6-7 Nisan'da İzmir Arena'da gerçekleştirilen elemelerde en başarılı performansı sergileyen 29 performansa, fizy’de düzenlenen on-line oylamalarda, en çok beğeniyi alan 6 performans da eklendi. Toplam 35 performansın yer alacağı final, 28 Nisan’da İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek. Organizasyon boyunca sahnelenecek tüm performanslar, final heyecanı ve ödül töreni fizy’den canlı olarak yayınlanacak, Bostancı Gösteri Merkezi’ne gelemeyenler, yarışmayı fizy’den on-line olarak takip edebilecek. 

Bu yılın sürprizi “Barış Manço Özel Ödülü” 

 

Bu yılki organizasyonda Türk pop müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço da, bir kez daha anılacak. Yarışma için hazırlanan fizy tanıtım filminde yer verilen Barış Manço teması, finale taşınacak ve büyük usta anısına,  bir gruba “Barış Manço Özel Ödülü”verilecek. Özel ödül, Barış Manço’nun eşi Lale Manço, oğulları Doğukan Manço ve Batıkan Manço tarafından kazanan ekibe takdim edilecek. 

“Pop Efsanesi Ödülü” Nükhet Duru’ya 

 

Türk pop müziğinin en güçlü yorumcusu Nükhet Duru’ya “Pop Efsanesi Ödülü” nün verileceği törende, birbirinden ünlü isimler de sahne alıp, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. 

fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması Final Programı 

 

Tarih ... 28 Nisan 2018 Cumartesi

Yer ... İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi

Kapı Açılış ... 10:30

Yarışma ... 12:00 - 16:00

Jüri Değerlendirmesi ... 16:00 - 19:00

Ödül Töreni ... 20:00 - 22:00 

6 dalda para ödülü 

 

Yarışmada dereceye girecek grupların başarısı para ödülüyle taçlandırılacak. Dereceye girenlere toplam 6 dalda, 70 bin TL para ödülü verilecek. 

İcra dalında ilk üçe giren gruplar için… 

1.lik Ödülü … 10.000 TL

2.lik Ödülü … 7.500 TL

3.lük Ödülü … 5.000 TL 

Orkestra ve Sahne Performansı dallarında ilk üçe giren gruplar için… 

1.lik Ödülü … 6.000 TL

2.lik Ödülü … 4.000 TL

3.lük Ödülü … 2.000 TL 

Kız Solist, Erkek Solist ve Enstrüman dallarında ilk üçe giren yarışmacılar için… 

1.lik Ödülü … 3.000 TL

2.lik ödülü … 2.000 TL

3.lük ödülü … 1.000 TL 

Ayrıca, jürinin performanslarına göre belirleyeceği 3 yarışmacıya, eğitim sponsoru Okan Üniversitesi tarafından karşılıksız eğitim bursu verilecek.

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