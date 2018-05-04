fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması ses getirdi
fizy sponsorluğunda bu yıl 21. kez düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması, genç müzisyenlerden ilgi gördü. 49 farklı ilden, 557 okulun katıldığı yarışmada 2911 liseli genç performans sergiledi ve sahne heyecanını yaşadı.
Liseli genç müzisyenler tarafından büyük ilgi gören yarışma, büyük katılıma sahne oldu. Yarışmanın finalinde İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nin tribünlerini dolduran seyirciler geleceğin müzik yıldızlarını sahnede canlı izleme şansını yakaladı. Türkiye’nin en popüler dijital müzik platformu fizy tarafından desteklenen organizasyon, aynı zamanda fizy uygulamasından canlı yayınlanarak tüm Türkiye’ye ulaştırıldı.
Elemeler sonrası sahne performanslarını dijital platformu üzerinden paylaşan fizy, toplam 5.7 milyon görüntüleme sayısına ulaşarak önemli bir başarıyı elde etti. Bu sayede elemeleri ve finalleri canlı olarak izleme şansı bulamayanlar fizy üzerinden hem elemelerin hem de final performanslarının heyecanını yaşama imkanı buldu. Yarışmacıların performanslarını dijital ortamdan takip eden yaklaşık 292 bin kişi fizy’den oy kullandı.
Organizasyon boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenen elemeleri 23 bin kişi salonda izlerken İstanbul’da düzenlenen finali de 1900 kişi Bostancı Gösteri Merkezi’nde izleyerek finalistlere eşlik etti. Yarışma heyecanına toplam 25 bin kişi ortak oldu.
35 okulun finale kaldığı organizasyonda, 26 okul çeşitli kategorilerde dereceye girerek ödül kazanmayı başardı.
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