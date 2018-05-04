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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
04.05.2018 - 14:08, Son Güncelleme:

fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması ses getirdi

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fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması ses getirdi

fizy sponsorluğunda bu yıl 21. kez düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması, genç müzisyenlerden ilgi gördü. 49 farklı ilden, 557 okulun katıldığı yarışmada 2911 liseli genç performans sergiledi ve sahne heyecanını yaşadı.

Liseli genç müzisyenler tarafından büyük ilgi gören yarışma, büyük katılıma sahne oldu. Yarışmanın finalinde İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nin tribünlerini dolduran seyirciler geleceğin müzik yıldızlarını sahnede canlı izleme şansını yakaladı. Türkiye’nin en popüler dijital müzik platformu fizy tarafından desteklenen organizasyon, aynı zamanda fizy uygulamasından canlı yayınlanarak tüm Türkiye’ye ulaştırıldı.

 Elemeler sonrası sahne performanslarını dijital platformu üzerinden paylaşan fizy, toplam 5.7 milyon görüntüleme sayısına ulaşarak önemli bir başarıyı elde etti. Bu sayede elemeleri ve finalleri canlı olarak izleme şansı bulamayanlar fizy üzerinden hem elemelerin hem de final performanslarının heyecanını yaşama imkanı buldu. Yarışmacıların performanslarını dijital ortamdan takip eden yaklaşık 292 bin kişi fizy’den oy kullandı. 

Organizasyon boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenen elemeleri 23 bin kişi salonda izlerken İstanbul’da düzenlenen finali de 1900 kişi Bostancı Gösteri Merkezi’nde izleyerek finalistlere eşlik etti. Yarışma heyecanına toplam 25 bin kişi ortak oldu. 

35 okulun finale kaldığı organizasyonda, 26 okul çeşitli kategorilerde dereceye girerek ödül kazanmayı başardı.

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