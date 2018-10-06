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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
06.10.2018 - 19:33, Son Güncelleme:

"Fiziği erkekler inşa etti" diyen profesöre karşı kampanya

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"Fiziği erkekler inşa etti" diyen profesöre karşı kampanya

"Fizik erkekler tarafından icat ve inşa edildi" açıklamasını yapan İtalyan bilim insanı Alessandro Strumia'ya tepkiler büyüyor.

1600'den fazla bilim insanı, Profesör Strumia'nun açıklamalarını kınayan bir bildiriye imza attı.

"Particlesforjustice.org" internet sitesinde yayımlanan bildiride, Strumia'nın açıklamalarının "doğru olmadığı" ve ayrımcılık içerdiği belirtildi.

Strumia, İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından düzenlenen yüksek enerji fiziğiyle ilgili bir sunumda, fiziğin kadınlara ayrımcılık yapılmaksızın erkekler tarafından inşa edildiğini kanıtladığını öne süren bir analiz yapmıştı.

Pisa Üniversitesi öğretim görevlisi Strumia'nın bu sunumu tepki toplamıştı.

BBC'nin ulaştığı Strumia bildiriye yüksek enerji fiziği topluluğunun bildiriyi imzalayanların sayısından 100 kat fazla olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

Strumia "(İmzacıların) çoğu politik doğruculuktan etkilenen ülkelerin vatandaşları ki, bunun da bir sorun olduğunu ortaya koydum. Bu, akademisyenlerin 'ahlâki olarak kınanacak cinsten' fikirleri olanların kovulmasını istemelerine yol açıyor" dedi.

Fiziği erkekler inşa etti diyen profesöre karşı kampanya
Donna Strickland 55 yıl sonra Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan ilk kadın bilim insanı oldu

Karşıt görüşteki bilim insanlarının yayımladığı bildiriye ise imza desteği sürüyor.

Bildiride, "Strumia'nın argümanları ahlâki olarak kınanacak cinsten" deniyor ve Strumia'nın "İnsanlığın yarısından fazlasına karşı hissettiği derin küçümsemenin bilimsel mantık dışındaki bir kaynaktan geldiği" ifade ediliyor.

Strumia'nın sunumunu gerçekleştirdiği atölye, kadınları parçacık fiziği konusunda çalışmaları için cesaretlendirmek üzere düzenlenmişti.

Strumia, birçoğu genç kadın fizikçiden oluşan izleyicilere, bir internet kütüphanesindeki araştırmalardan derlediği analizini sunmuştu.

Sunumunda, kadın bilim insanlarının, kendilerine göre daha fazla makalede araştırmalarına atıfta bulunulan erkeklere tercih edildiğini ve fizik biliminde kadınlara değil erkeklere ayrımcılık uygulandığını öne sürmüştü.

Strumia, "Kadın ve erkeklerin özdeş beyinlere sahip oldukları varsayımının da bir ideolojiden ibaret olduğunu" söylemişti.

"Particlesforjustice.org" internet sitesinde yayımlanan bildiride ise bu argümanlar tek tek ele alınarak, yanlışlıklarının nedenleri açıklandı.

Pisa Üniversitesi de profesöre karşı disiplin soruşturması açma olasılığını değerlendirdiklerini açıkladı.

Strumia'nın yorumları, ilk kez BBC bilim muhabiri Palla Ghosh tarafından haberleştirilmişti.

Haberin ardından bir açıklama yayımlayan CERN, Strumia'nın açığa alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

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