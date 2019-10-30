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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.10.2019 - 07:55, Son Güncelleme:

Fiyatları saniyeler içinde güncelleyebilen sistem

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Fiyatları saniyeler içinde güncelleyebilen sistem

Sensormatic’in sunduğu Elektronik Fiyat Etiketi Çözümü ile başta gıda, kozmetik ve elektronik olmak üzere tüm perakende sektöründe fiyatların saniyeler içinde güncellenebiliyor. Şirket, fiyat etiketi yönetmeliğindeki değişim sonrası pek çok değişken bilgi ile donatılması gereken fiyat etiketlerinin yönetimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Marka ve ürün çeşitliliğinin her geçen gün arttığı perakende sektöründe, anlık değişen piyasa ve rekabet koşullarına uygun, hızlı aksiyon alabilen işletmeler satışlarını ve verimliliklerini artırıyor. Özellikle müşteri hassasiyetinin yüksek olduğu konular arasında ilk sırada yer alan ‘fiyat’ hızlı ve güvenilir şekilde yönetildiğinde, işletmelere büyük karlılık ve rekabet avantajı sağlıyor.

Fiyat Etiketi Yönetmeliğiyle birlikte değişen yeni etiketlerin artık sadece satış fiyatı ve birim fiyatından ibaret olmadığına dikkat çeken Sensormatic Ürün Yönetiminden sorumlu direktörü Dr. Serdar İnce, getirilen yeni kriterlerin daha fazla bilgi içerdiğini hatırlatıyor. Dr.İnce ayrıca yönetmeliğe göre etiketlerde üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı, en son yapılan fiyat değişikliği bilgisi, yerli olup olmadığı bilgisi, ithal olması durumunda üretildiği ülkenin ismi gibi bilgilerle birlikte daha fazla değişkenin olduğunun altını çiziyor ve  Elektronik Fiyat Etiketleri çözümünün bu yasal düzenlemelere hızlı bir şekilde uyum sağlanmasının kolaylaştırdığını ifade ediyor. 

Fiziksel ve online mağazada hızlı ve eş zamanlı güncelleme

Elektronik Fiyat Etiketi Çözümü’nde fiyat etiketlerini artık elektronik olarak tek merkez yönetilebiliyor. Merkezin, şehir dışında ya da mağaza içinde olmasının yani uzaklığın hiçbir önemi kalmıyor. Elektronik fiyat etiketleri sayesinde fiziksel mağazadaki fiyat değişikliği eş zamanlı olarak sanal (online) mağazalarda da güncellenebiliyor. Elektronik Fiyat Etiketlerinin üzerinde mağaza çalışanlarının ihtiyaç duyduğu stok seviyesi ve ürün detayı gibi ek bilgiler de yer alıyor.  Çalışanlar, ürün durumunu akıllı telefonlarla gerçek zamanlı olarak kontrol edebiliyor. Böylece fiyat güncellemesi, raf yönetimi, sipariş toplama gibi faaliyetlerden kaynaklanan iş yükü yüzde 60 oranında azalıyor. 

İnce, Elektronik Fiyat Etiketi Çözümünün dijital bir şekilde otomatize edilen merkezi fiyatlandırma modeli olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Tuşa basıldığı anda istenen ürünün fiyatını istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Böylece işgücü maliyetleri en aza iniyor, mağazalardaki iş gücü, kâğıt, etiket gibi giderlerin önüne geçiliyor. Ayrıca Elektronik Fiyat Etiketi çözümü, kampanyalarda ve maliyet artışlarında fiyatları yönetebilmeyi sağlıyor. Bu avantajların yanı sıra müşteri sadakatini de büyük ölçüde güçlendiriyor.”

Şirket tarafından sunulan elektronik fiyat etiketi çözümünde,  özel bir protokol kullanılıyor. Bu protokole göre sistem doğrudan komut gönderiyor, resim göndermiyor. Bu nedenle güç tüketimi alternatiflerine göre daha az oluyor. Bununla birlikte tüm erişim noktalarının aynı anda güncelleme yapması ve öncelikle en yakındaki etiketi güncellemesi hızlı olmasını sağlıyor. 

Etiketler üzerinde 7 farklı renk seçeneği ile flash yakılabiliyor. Bu şekilde mağazada kampanya yapılan ya da stoğu azalan ürünler net olarak ayrıt edilebiliyor.

Erişim noktası ve elektronik etiketler her 3 dakikada bir haberleşiyor. Bu haberleşme süresince etiketin aktif olarak devrede olup olmadığı, pil durumu ve çalışma ısı derecesi hakkında bilgi edinilebiliyor. Bu bilgilerin sürekli güncellenmesi, sistemin ömrünü uzatıyor.

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