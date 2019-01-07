Fiyatıyla şaşırtan minik drone'lar geliyor!
Airselfie, dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019'da neredeyse cebe sığacak kadar küçük olan 3 yeni drone modelini tanıtıyor.
Airselfie Holding, uygun fiyatlı ve yüksek performansa sahip drone'larını CES 2019'da tanıtacak. Özellikle boyutuyla dikkat çeken drone'lar Air 100, Air Zen ve Air Duo olmak üzere 3 modelden oluşacak.
Air 100 diğer modellere göre uygun fiyatlı ve daha düşük performanslı olacak. Suya dayanıklı tasarım ile gelen ve 4K çekim yapabilen Air Zen, Air 100'e göre daha gelişmiş özelliklere sahip olacak.
Yarın başlayacak olan CES 2019'da tanıtılacak 3 drone arasında en yüksek fiyata sahip olan Air Duo geniş açılı çift kamera ve alüminyum alaşımlı tasarım ile geliyor. Air 100 100 dolar, Air Zen 140 dolar, Air Duo 240 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
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