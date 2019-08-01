Fishing Strike’a “Karanlık Yanardağ” güncellemesi geldi
Fishing Strike’ın son güncellemesinde iddialı balıkçıları tamamen yeni bir efsanevi avcı, dünyanın ünlü yanardağlarında yer alan yeni avlaklar ve ekipman bekliyor.
Netmarble'ın yeni jenerasyon mobil balıkçılık oyunu Fishing Strike’ın büyük güncellemesiyle oyuna, balıkçıların denemesi, toplaması ve tanışması için tamamen yeni bir avlak, yeni karakterler ve yeni balık avı ekipmanı eklendi.
Ünlü yanardağlarda avlanma heyecanı
Bugünden itibaren, oyuncular, gerçek yanardağlardan esinlenilen dokuz avlağa sahip Karanlık Yanardağ bölgesine girebilir. Bunların arasında, Filipinler’deki Pinatubo Dağı, Endonezya'daki Karakatau, İtalya'daki Etna Yanardağı, Havai'deki Mauna Kea ve diğer ünlü yanardağlar var.
Ayrıca yeni güncellemeyle oyuncular için seviye 61-143 arasında 90 yeni balık eklenirken, Fishing Strike'ın Avla Avlayabildiğin Kadar modunun maksimum seviyesi 108'den 126'ya yükseltildi.
Efsane Avcı Yuri ile tanışın
Yeni Efsanevi Avcı “Yuri” de oyuncular tarafından kullanılabilir. Yuri’nin büyüyle etkinleşen güçlü bir dondurma yeteneği var. Bugünün güncellemesiyle, yeni Altın Anka Seti ve Pembe Elmas Anka Seti balık ekipmanı ve yeni Anka Ateş Teknesi de oyuncuların kullanımına sunuldu.
Fishing Strike oyunculara dünyanın dört bir yanını gezerken, en iyi balıkları yakalamaları için olta attıkları çok gerçekçi bir balık avı deneyimi sunuyor. Fishing Strike şu an dünyanın her yerinde yayında olup 700'den fazla balık türü, 30'dan fazla avcı seçeneği ve Balıkçıların keşfedebileceği dokuz farklı bölge sunuyor.
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