Firefox, yeni sürümünde bu kez Tor desteği alacak
Mozilla'nın popüler web tarayıcısı Firefox, ile Tor bir araya geliyor. Firefox eklentisi altında çalışması beklenen Tor, kullanıcıların iz bırakmadan internet üzerinde sayfalarda dolaşabilmesini sağlıyor.
Öncelikle Tor nedir sorusunun yanıtını verelim: Tor, internette gezindiğiniz sayfaları, dosya paylaşımı ve indirmesi, banka bilgileriniz, kimlik bilgileriniz gibi gizli bilgilerinizi sizin yerinize koruyan güçlü ve ücretsiz bir yazılım. Buu yazılım, girdiğiniz tüm bilgileri ve verilerinizi Tor’un kendi ağı üzerinden gönderiyor. Bir web sitesinde oturum açmış olsanız bile Tor bilgilerinizi kendisi şifreliyor ve ne olursa olsun kim olduğunuzu, nerede olduğunuzu bilinemez hale getiriyor.
Mozilla'nın Tor işlevlerini Firefox'a katmanın yollarını bir süredir aradığı biliniyor. Geçtiğimiz günlerdeki Tor ve Mozilla takımlarının buluşmasında ise bunun nasıl yapılabileceği konuşuldu. Ortaklığın nihai amacı, Tor Project'in Tor'u Firefox'un kod tabanına eklemesi ve Firefox'ta bir "Süper Özel Gizli mod" sunulması. Ancak bunun önünde aşılmayı bekleyen birkaç engel var.
Aşılması gereken sorunların başında Tor'un çok büyük bir kitleyle başa çıkacak hale gelmesi var. Takım büyük sorunların üstesine gelene kadar Tor işlevselliğini bir Firefox eklentisi olarak sunmayı düşünüyor. Bu sayede Firefox'un kodlarında değişiklik yapılmadan, kullanıcıların böyle bir işleve ne kadar ilgi gösterdiği test edilebilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle