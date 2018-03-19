Firefox ve Chrome nasıl resetlenir?

Web tarayıcınızda bir türlü düzeltemediğiniz sorunlar mı yaşıyorsunuz? İster Chrome'da yaşadığınız sıkıcı sorunlar olsun ister Firefox'un aşırı yavaş çalışması, tarayıcınızı varsayılan ayarlarına döndürebilirsiniz.

Chrome Nasıl Sıfırlanır?

1. Chrome'u açın ve sağ üstteki üç noktalı menü düğmesine tıklayın, ardından Ayarlar'a tıklayın.

2. Ayarlar sayfasında aşğı kaydırın ve Gelişmiş'e tıklayarak gizlenen seçenekleri gösterin.





3. Yeni seçeneklerin de altına doğru kaydırın ve Sıfırla başlığını bulun.

4. Sıfırla düğmesine basın. Onayladığınızda yeni sekme sayfaları, arama motoru, sabitlenmiş sekmeler sıfırlanacak ve eklentileriniz devre dışı bırakılarak cookie'ler silinecek. Yer işaretleri, geçmiş ve kayıtlı parolalar ise silinmeyecek.

Firefox Nasıl Sıfırlanır?

1. Firefox'u açın ve yeni bir sekmede about:support yazıp Enter'a basın.





2. Sayfanın üstünde, sağ tarafta bir "Firefox tarayıcısını yenile" düğmesi göreceksiniz. Bu düğmeye basın ve onaylayın.

3. Bu işlem yüklü eklentileri, özel ayarları, arama motorlarını, indirme hareketlerini ve güvenlik sertifikası ayarlarını kaldıracak. Yer işaretleriniz, parolalarınız, açık pencereler ve benzer bilgiler ise silinmeyecek.

chip.com.tr'nin haberine göre sorunlar sıfırlama işlemine rağmen devam ederse, web tarayıcısını PC'nizden kaldırıp resmi web sitesinden indirip tekrar kurmanızda fayda var.