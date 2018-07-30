Firefox otomatik oynayan videoları susturacak
Chrome ve Edge ardından Firefox da kendi kendine oynamaya başlayan videoları susturma özelliğine kavuşuyor.
Google Chrome, Microsoft Edge ve Apple Safari şu an otomatik video veya ses oynatma yapan sitelerin sesini otomatik olarak kapatabiliyor. Yeni gelen güncelleme ile Firefox da bu özelliğe kavuşacak.
Mozilla daha önce "ürün yol haritası" sayfasında otomatik oynatmayı susturma özelliğini getireceği konusunda söz vermişti. "Firefox gelecekte web sitelerini bozmadan kendi kendine oynamaya başlayan videoları susturma seçeneğine sahip olacak."
Yeni deneysel özellik Firefox Nightly Edition (sürüm 63.0a1) test tarayıcısında deneyebilirsiniz. Özelliğe ayarlardan ulaşmak dışında, bir site otomatik oynatmaya başladığında adres çubuğunda derhal bir bildirim beliriyor ve kullanıcı isterse sesi kolayca kapatabiliyor. Bu özellik sadece otomatik oynatma özelliğini kullanan sitelerin oynatıcılarında çalışıyor, yani YouTube gibi ancak oynatma tuşuna tıklandığında çalışan siteler bu engelden etkilenmiyor.
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