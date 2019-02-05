Firefox otomatik oynatılan videoları susturacak
Geçtiğimiz aylarda Chrome ve Edge gibi tarayıcılar oldukça can sıkan otomatik oynatılan videolar konusunda önlem almıştı. Şimdi de Firefox bu konuda ilk adımı attı.
İnternet üzerinde dolaşırken sürekli karşımıza çıkan otomatik oynatılan videolar bir süre sonra rahatsız edici bir hal alabiliyor. Bu konuda kullanıcılarına kulak veren Chrome ve Edge gibi tarayıcılar otomatik video oynatma sorununu çözüme kavuşturmuştu. Edinilen bilgiye göre Mozilla da bu sorunu düzeltecek.
Birçok kullanıcının otomatik oynatılan videolardan rahatsız olma sebebi ise cihazınızın bataryasını olduğundan daha çabuk bitirmesi. Aynı zamanda herhangi bir işlemde bulunmadan kendi kendine oynatılan bu videoların oynatıldığı anda oldukça yüksek vermesi de kullanıcıları rahatsız eden durumlar arasında yer alıyor.
Yapılacak olan bu güncelleme ile birlikte otomatik oynatılan videolar sesi kapalı bir şekilde karşımıza çıkacak. Ses butonuna bastıktan sonra ses aktif olacak. Firefox 66 ile gelecek olan bu özelliği açıp kapatabileceğinizi de belirtelim.
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