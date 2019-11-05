Firefox, o özelliği 2020 yılında kaldırıyor
Mozilla tarafından geliştirilen Firefox'ta yeni güncelleme ile birlikte bir özellik artık kullanılmayacak.
Mozilla'dan yapılan açıklamada, Firefox'da kullanıcılara bildirim gönderen özellik artık kullanılmayacak. Ocak ayında yayınlanacak olan Firefox 72 güncellemesi ile URL çubuğunda yer alan bildirim özelliğini kullanmak isteyen kullanıcıların manuel olarak etkinleştirmesi gerekecek.
Mevcut sürümde, kullanıcılar web sitelerinden bildirim alabiliyor. Bu sayede ilgili siteden ayrılınca bile onay verilmesi halinde bildirim gelebiliyor.
Tarayıcı bildirimleri çoğu zaman kötü amaçlı siteler tarafından zararlı yazılımları indirmek ve tehlikeli web reklamlarını sunmak için kullanılabiliyor. Yazılım analistleri, bildirim spamlarının tepki çektiği için reklam yazılımının değiştirildiğini belirttiler.
Firefox'un en büyük değişikliği olacak bu güncelleme Ocak ayında yayınlanacak ama mevcut sürüm Firefox 70'deki bildirim çubuğunda küçük bir değişiklik yapıldı. Bildirim çubuğundaki "Şimdi Değil" seçeneği " Asla İzin Verme" olarak değiştirildi. Böylece, bildirimler engellenebiliyor.
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