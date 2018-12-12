Firefox 64 güncellemesi yayında! Yeni neler var?
Mozilla'nın Firefox 64 güncellemesi sessiz sedasız yayınlandı. Peki yeni güncelleme beraberinde ne getiriyor?
Firefox aldığı yeni güncelleme ile birlikte bir dizi önemli özelliklere kavuştu. Mozilla, gizli sekme için çalışmayan ve gizli sekme içerisinde barındırılmayan Firefox altındaki özellikleri yeni güncelleme ile sundu. Yeni güncelleme ile gizli sekme üzerinde sayfa kaydedebilir, önerilenler sekmesini kullanabilirsiniz. Tabii ki gizli sekme üzerinde yapacağınız işlemler isteğe bağlı sunulacak.
Bununla birlikte önerilenleri sizin tarayıcı geçmişinize göre otomatik belirleyerek, hem gizli sekme modunda hem de normal mod da size sunacak. Hatta özellikleri, hizmetleri ve uzantıları da sizin genel kullanımınıza göre otomatik ayarlayacak Örnek verecek olursak Google’ın çeviri aracını sürekli kullanıyorsanız, otomatik olarak Google Çeviri önerilenlere eklenecek.
Bir diğer dikkat çeken özellik ise Gelişmiş Sekme Yönetimi oldu. Bu özellik sayesinde artık sekme çubuğunuzda birden fazla sekme seçebileceksiniz. Bu sekmeleri taşımak, kapamak, yer işareti koymak veya sabitlemek için gruplandırabileceksiniz, hatta klasör şeklinde ayırabileceksiniz. Eğer web üzerinde gezinirken birçok sekme kullanıyorsanız bu özellik çok işe yarayacak.
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