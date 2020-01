Fire Emblem: Three Houses'tan Byleth, Super Smash Bros. Ultimate'a katılıyor

Yeni Super Smash Bros. Ultimate içeriği, Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass'a sahip olan veya Challenger Pack 5'i ayrı olarak satın alan oyuncular için mevcut olacak. Vol. 2, şu anda geliştirilmekte olan altı savaşçı daha içerecek. Ön satın alma ile Fighters Pass Vol. 2, oyuncular yayınlandıkça henüz duyurulmamış altı Challenger Pack'e erişecekler. Her pakette bir yeni dövüşçü, bir sahne ve birden fazla müzik parçası buluyor. Fighters Pass Vol. 2 alanlar ayrıca The Legend of Zelda: Breath of the Wild’dan Mii Swordfighter: The Ancient Soldier Gear kostümünü de alacaklar.

Canlı yayında Fire Emblem: Three Houses severlerin Fire Emblem: Three Houses – Cindered Shadows DLC’sinin 13 Şubat’ta çıkmasıyla Officers Academy 'nin gizli dördüncü evi Ashen Wolves ile tanışacakları da duyuruldu. Byleth, tarihteki video oyunu karakterlerinin en büyük geçişini sunan Super Smash Bros. Ultimate'da oynanabilir bir savaşçı olarak yer alan 80. video oyun karakteri oldu. Byleth’in Fire Emblem: Three Houses’daki kahramanca davranışlarına dayanarak göründükleri her savaşın gelgitini değiştirecek ve hareket setlerindeki her savunma duruşunu ve saldırıyı motive eden akıllı stratejik seçimler olacak.

Byleth’nin eşlik eden sahnesinde, Garreg Mach Manastırı, Fire Emblem: Three Houses’daki popüler karakterlerden çeşitli roller de içeriyor: Black Eagles’dan Edelgard, Golden Deer’den Claude ve Blue Lions’dan Dimitri. Super Smash Bros. Ultimate, Fire Emblem: Three House'un konuk karakterlerinin çoğunun Spirit'ini içeren yeni bir Spirit Board ve klasik Fire Emblem aşamalarını vurgulayan yeni klasik mod rotası “A Heroic Legacy” içeriyor.

Ek olarak, Cuphead'den esinlenilen yeni bir Mii Fighter kostümü 29 Ocak'ta satın alınacak. Cuphead Mii Fighter kostümünü satın alan oyuncular yeni bir müzik parçası da kazanacak.



Son olarak, Super Smash Bros. Ultimate'dan iki savaşçı, 17 Ocak'ta satın alınabilecek amiibo figürlerine sahip olacak: Samus’s gizemli ikizi, Dark Samus, ve Simon Belmont’un kırbaçlı dövüşçüsü Richter.