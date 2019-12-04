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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.12.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Fintech100'de bir Türk şirketi

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Fintech100'de bir Türk şirketi
Fotoğraf: Alamy

Uluslararası danışmanlık ve denetim kuruluşu KPMG ile H2 Ventures’ın birlikte hazırladığı ‘Fintech100’ listesinin 6’ıncısı yayınlandı. Dünyanın en yenilikçi finansal teknoloji kuruluşlarının yer aldığı listeye Türkiye’den tek giren finansal teknoloji kuruluşu Papara oldu.

Uluslararası danışmanlık şirketi KPMG ile uluslararası yatırım kuruluşu H2 Ventures’ın hazırladığı dünyanın en yenilikçi finansal teknoloji şirketlerini kapsayan “Fintech100” listesi açıklandı. Yerli finansal teknoloji girişimi Papara, güzel bir sürpriz yaparak listede yer alan tek yerli kuruluş oldu. Rapor, Hong Kong’ta yapılan Fintech Haftası’nda açıklandı.

Asyalı Fintekler damga vurdu

2019 Fintech100 listesine geçen yıl olduğu gibi Asyalı teknoloji girişimleri damgasını vurdu. İlk 100 fintech arasında Asya Bölgesi'nden 34 girişim yer aldı. Fintech100 listesinde Orta Doğu, Avrupa ve Afrika Bölgesi’nden 25, Amerika’dan 22, İngiltere’den 11, Avustralya’dan 7 ve Yeni Zelenda’dan 1 fintech yer alıyor.

Fintech100’de 2018’deki gibi ödeme ve elektronik para kuruluşları ön sıralarda yer aldı. İlk 100 fintech arasında 27 ödeme şirketi, 19 bireysel varlık yönetimi şirketi, 17 sigorta şirketi, 15 kredi şirketi, 9 neo/challenger bank ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren 13 şirket bulunuyor.

İlk 100’e 18 milyar dolar yatırım

Raporda yer alan girişimlere son 12 ay içinde toplam 18 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı. Söz konusu girişimler 2019 yılında toplam 2.5 milyar kullanıcıya ulaşarak finansal hizmetlerin tabana yayılmasına büyük destek sağladılar. Yine raporda bu girişimlerin başarısı büyük ölçüde faaliyet gösterdikleri alanlardaki açık bankacılık düzenlemelerine bağlandı.

En değerli ödül

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan aldığı faaliyet izni ile üç yıl önce bireysel ve kurumsal kullanıcılara hizmet vermeye başlayan Papara, bugün itibariyle 3 milyon kullanıcıya ve aylık 3 milyar TL’nin üzerinde finansal işlem hacmine ulaştı. Papara hesap sahiplerinin her saniyede ortalama 3,5 işlem gerçekleştirdiğini söyleyen Papara Kurucusu Ahmed F. Karslı, uluslararası başarılarını şöyle değerlendirdi:

“Bu sene açıkçası çok ödül aldık ama Fintech100’de yer almak bizim için en değerlisi oldu. Hem çalışmalarımızın karşılığını bu şekilde bulabilmek hem de ülkemizi Ant Financial, Grab, N26, Nubank, Revolut gibi dünyanın en iyilerinin arasında yer alarak temsil edebilmek gerçekten tarifsiz bir mutluluk. 2020’de daha iyisini yapabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin gurur duyduğu bir teknoloji girişimi olma konusunda kararlıyız.”

Binance ile işbirliği

Geçtiğimiz hafta da İstanbul’da gerçekleşen Sermaye Piyasaları Kongresi’nde Binance, Papara ile işbirliğini duyurmuş ve Türk kullanıcıların bu işbirliği sayesinde yerli para birimlerini kullanarak işlem yapabileceğini açıklamıştı.

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