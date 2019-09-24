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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.09.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Fintech çözümleri üretmek amacıyla finbyte kuruldu

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Fintech çözümleri üretmek amacıyla finbyte kuruldu

Teknoloji şirketlerinden Commencis ile Avrupa’nın fintech firmalarından finleap, şirketlere fintech çözümleri üretmek amacıyla Berlin merkezli finbyte’ı kurdu.

‘finbyte’, başta fintech şirketleri olmak üzere Avrupa’daki şirketler için teknoloji üretecek. Yeni ortak girişim finbyte’ın, özellikle fintech alanında olmak üzere Avrupa’nın giderek artan yazılım, büyük veri ve analitik çözümlerine yönelik ihtiyaçlarına cevap vererek, şirketleri başarıya taşıyan öncü bir teknoloji şirketi olması hedefleniyor.

Commencis Yönetim Kurulu Başkanı Fatih İşbecer, Berlin’de kurulan yeni şirket hakkında “Yaklaşık 20 yıl önce mobil teknolojileri alanında Pozitron’la başladığımız yolculuğa uzun yılların bilgi birikimi ve deneyimini beraberinde getirdiğimiz Commencis ile devam ettik. Bugün ise Berlin’de yeni bir sayfa açarak finleap ile beraber finbyte’ı kurmuş olmaktan dolayı çok mutluyum. Amerika ve İngiltere’deki başarılarımız sonrası finbyte’in kısa sürede, başta Almanya olmak üzere Batı Avrupa’da teknoloji üreten önemli bir merkez haline geleceğini düşünüyorum. Aynı zamanda finbyte ile İstanbul ve Berlin arasında bir teknolojisi köprüsü kurarak, Türkiye’nin teknoloji ihracatına katkı sağlamayı hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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