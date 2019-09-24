Fintech çözümleri üretmek amacıyla finbyte kuruldu
Teknoloji şirketlerinden Commencis ile Avrupa’nın fintech firmalarından finleap, şirketlere fintech çözümleri üretmek amacıyla Berlin merkezli finbyte’ı kurdu.
‘finbyte’, başta fintech şirketleri olmak üzere Avrupa’daki şirketler için teknoloji üretecek. Yeni ortak girişim finbyte’ın, özellikle fintech alanında olmak üzere Avrupa’nın giderek artan yazılım, büyük veri ve analitik çözümlerine yönelik ihtiyaçlarına cevap vererek, şirketleri başarıya taşıyan öncü bir teknoloji şirketi olması hedefleniyor.
Commencis Yönetim Kurulu Başkanı Fatih İşbecer, Berlin’de kurulan yeni şirket hakkında “Yaklaşık 20 yıl önce mobil teknolojileri alanında Pozitron’la başladığımız yolculuğa uzun yılların bilgi birikimi ve deneyimini beraberinde getirdiğimiz Commencis ile devam ettik. Bugün ise Berlin’de yeni bir sayfa açarak finleap ile beraber finbyte’ı kurmuş olmaktan dolayı çok mutluyum. Amerika ve İngiltere’deki başarılarımız sonrası finbyte’in kısa sürede, başta Almanya olmak üzere Batı Avrupa’da teknoloji üreten önemli bir merkez haline geleceğini düşünüyorum. Aynı zamanda finbyte ile İstanbul ve Berlin arasında bir teknolojisi köprüsü kurarak, Türkiye’nin teknoloji ihracatına katkı sağlamayı hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle