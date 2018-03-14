Finlandiya Hükumeti Nokia'nın hissesini satın aldı

Finlandiya Hükumetinin satın aldığı bu hisseler, HMD Global tarafından lisanslanan Nokia akıllı telefonları kapsamıyor. Bu anlaşma için hükumet Solidium isimli yatırım kolunu kullanmış. Solidium'un CEO'su Antti Makinen, bu hamle ile iyi bir yatırım yaptıklarını söyledi.

Açıklamasına Nokia'nın Finlandiya'nın en büyük şirketi olduğunu da ekleyen Makinen, Fin sahipliğinin oldukça zayıf olduğunun da altını çiziyor. Yani Finlandiya'nın bu hamlesi geçmişte olduğu gibi telefonlar konusunda hakimiyet kurma gibi bir hamleye olmadığı düşünülüyor. Finlandiya markasının hedefi akıllı telefonlar değil, hücresel ağlar ve 5G geçiş süreci gibi konular.