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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.07.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

'Finans sektörü yapay zeka trenini yakalamalı'

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'Finans sektörü yapay zeka trenini yakalamalı'

Yapay zeka teknolojilerinin finans sektörünü de derinden etkilemesi bekleniyor. Bu dönüşümün çoktan başladığına değinen Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) ve GelecekHane’nin kurucusu Halil Aksu, her sektörde olduğu gibi Finans sektöründe de yapay zekanın kilit bir rol oynayacağının altını çizdi. Bu teknolojiyi kullanıp değer elde edebilenlerle, bu fırsatı es geçenler arasında önemli bir kırılma yaşanacağını aktaran Aksu, yapay zekanın bu yüzyılın işletim sistemi olacağını ve rekabette geride kalmamak için gerekli önemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Uzun süredir çok akıllı algoritmalar ile sermaye piyasalarında işlem yapan otomatik sistemlerin olduğunu hatırlatan Aksu, müşteri deneyiminden operasyonel mükemmelliğe ve yenilikçi iş modellerine kadar pek çok akıllı çözümün önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacağını söyledi. Artık kredi tahsisinden sigorta hasarını tespit etme, başvuru süreçlerinin el değmeden işlenmesinden, müşteriyi sesinden tanımaya kadar pek çok gelişmiş yapay zeka uygulamasının hayatımıza girdiğini ifade eden Aksu, “Rekabette öne çıkmak isteyen kurumların, son sürat devam eden bu dönüşüm sürecini yakalamaları gerekiyor. Bu süreçte doğru yetenekleri bulan, doğru alanları tespit eden, veri kalitesi ve bolluğunu sağlamış olan, deneysel çözümlerden çekinmeyen kurumlar gelecekte de varlığını sürdürecek.” dedi.

“Finans kuruluşları Spotify, Netflix, Facebook gibi uygulamalarla kıyaslanıyor”

Finans kuruluşlarının sağladıkları deneyim bakımından kendi aralarında kıyaslanmadığını, ancak Spotify, Netflix, Facebook, Instagram, WhatsApp ve diğer yaygın mobil uygulamalar ve özellikleriyle karşılaştırıldığını aktaran Aksu, “Müşteri cebindeki akıllı telefon sadece iletişim kurmanın ötesine geçerek, bir dokunuşla pek çok farklı işlemini yapabilmeye çok fazla alışmış durumda. Bundan dolayı deneyim anlamında beklentiler oldukça yüksek. Dolayısıyla finans kurumları, özellikle bankalar, mobil arayüz açısından son kullanıcı beklentilerini çok ciddiye almalı ve yapay zeka teknolojilerinden de faydalanarak en konforlu ve en yalın deneyimi sunmalı.” diye konuştu.

Yapay zeka teknolojilerinin kullanımı hem finansal kurumlara hem de müşterilerine önemli kazanımlar sunuyor. Örneğin, robotik süreç otomasyonu ile pek çok banka, sigorta şirketi, finans kuruluşu önemli oranda personel tasarrufu sağlıyor. Ayrıca süreçler daha hızlı, daha kaliteli ve daha müşteri odaklı cereyan edebiliyor. Böylece müşteriler daha hızlı ve kaliteli hizmet alırken, kurumlar da önemli maliyet avantajı yakalıyor. Elbette bu durum bazı iş kollarında çalışanları derinden etkileyecek, ancak yapay zeka teknolojileriyle ortaya çıkacak yeni iş kollarını takip eden ve kişisel olarak bu geleceğe hazırlananlar için bir sorun olmayacak.

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