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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
07.12.2018 - 10:34, Son Güncelleme:

Finans kuruluşlarını bekleyen tehlike

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Finans kuruluşlarını bekleyen tehlike

Kaspersky Lab uzmanları 2017 ve 2018’de, Doğu Avrupa’daki finans kuruluşlarını hedef alan bir dizi siber hırsızlık vakasına müdahale etti. Araştırmacılar her vakada kurumsal ağlara saldırganlar tarafından kontrol edilen bilinmedik bir cihazla giriş yapıldığını tespit etti. Ağa bağlanan bu cihazlar şirket binalarına gizlice sokuluyordu. Bugüne kadar, bölgedeki sekiz banka bu yöntemle saldırıya uğradı. Saldırılar sonucunda on milyonlarca dolarlık kayıp yaşandığı tahmin ediliyor.

Saldırganlar; dizüstü bilgisayar, Raspberry Pi (kredi kartı boyutunda, yalnızca devre kartından oluşan bir bilgisayar) veya Bash Bunny (USB saldırıları düzenlemek ve bunları otomatik hale getirmek için özel olarak tasarlanan bir araç) olmak üzere üç tür cihaz kullanıyor. Bunlara ek olarak, finans kuruluşunun kurumsal ağına uzaktan bağlanmayı sağlayan bir GPRS, 3G veya LTE modem kullanılıyor. 

Bağlantı kurulduktan sonra, siber suçlular belirli bir bilgisayarda uzak masaüstü protokolü çalıştırmak için gereken veriler çalmak için web sunucularına erişmeye çalışıyor. Ardından da para veya veri hırsızlığını gerçekleştiriyorlar. Bu dosyasız saldırı yönteminde Impacket, winexesvc.exe veya psexec.exe uzaktan çalıştırma araç kitleri kullanılıyor. Son aşamada ise saldırganlar, ele geçirdikleri bilgisayara erişimlerini korumak için uzaktan kontrol yazılımı kullanıyor.

Kaspersky Lab Güvenlik Uzmanı Sergey Golovanov, “Son bir buçuk yıldır bankalara yönelik yeni bir saldırı türüyle karşı karşıyayız. Çok karmaşık olan bu saldırıları tespit etmek de bir hayli zor. Herhangi bir bölgedeki herhangi bir ofiste gerçekleşebildiği için kurumsal ağlara nereden girildiği uzun süre belirlenemedi. İçeri gizlice sokulan bu cihazlar uzaktan tespit edilemedi. Ayrıca, tehdit gruplarının yasal araçlar kullanması vakalara müdahale edilmesini daha da zorlaştırdı.” dedi.

 

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