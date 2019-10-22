FIFA 2020 incelemesi

Her yıl FIFA serisi satışa sunulduğunda oyuncular için büyük bir tartışma alevlenir: Ufak bir güncelleme mi yoksa bu kez acaba olmuş mu sorusu akılları fazlasıyla kurcalar. FIFA 20 ile de bu tartışma elbette bitmiş değil; ancak EA bu kez gerçekten de kayda değer değişiklikler içeren kapsamlı bir oyun ortaya koymuş. Yani oyunu oynamadan önce hakkını fazla yememek gerekiyor. Ayrıca EA'nin FIFA'sıyla Konami'nin PES'inin de sıkça karşılaştırıldığı herkesin malumu. Hatta öyle ki PES'çi ve FIFA'cı oyuncular kendi aralarında ikiye ayrılmış durumda. Ama bu haberin konusu elbette PES değil, FIFA 20...



FIFA 20, kullanıcılara her yıl olduğu gibi çok farklı ve çok detaylı yeniliklerle geliyor. Playstation 4, Xbox ve PC için yayımlanan yeni oyun oldukça ilgi gördü. Farklı sürüm ve farklı fiyatlar ile gelen oyunun detaylarına bakalım. Volta futbol ile başlayalım... Aslında Volta, iki açıdan önemli. Bunlardan ilki, sokak futbolunu FIFA 20'ye taşıması, ikincisi ise daha önceki FIFA'larda beğeni ile karşılanan Yolculuk (Journey) modunun yerini alması. Yani Volta'da sokak futbolu keyfini, yazılmış bir senaryo eşliğinde oynuyoruz.



Senaryoya geldiğimizde ise çok büyük bir yenilikten bahsetmek mümkün değil. Yine de farklı bir tat arayanlar için iş görür denebilir. Son derece uzun olan ara sahneler, bizi hikayeye sokmaya çalışıyor. Ama dediğimiz gibi, işin ayarı biraz kaçmış ve süreleri olması gerekenden çok uzun tutulmuş. Bu da bir yerden sonra oyuncuyu sıkıyor. Burada değer verilmesi gereken, Volta'nın oyun dinamikleri. Volta, şovmenlik, yetenek ve rakibini kandırmakla ilgili. Maçlar belirli sayıda gol atarak bitiriliyor ve yetenekli bir oyuncu ile eşleştirilirseniz kolayca kazanabiliyorsunuz.

Duvarlar oyunda sokak ruhunu yansıtıyor ve gerçek bir sokak futbolu gibi korner veya taç kavramlarını ortadan kaldırarak ciddi bir taktiksel futbol oyununa erişebiliyorsunuz.

İçerisinde Spor Toto Süperlig de bulunan oyun, gerçek takımların gerçek isimleri ve logoları ile karşımıza çıkıyor. Bu, önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor çünkü FIFA 2020’nin en ciddi rakibi PES 2020’de en önemli takımlar arasında yer alan Real Madrid gibi takımlar ne gerçek isimleri ile karşımıza çıkabiliyor ne de gerçek logolarını görebiliyoruz.



FIFA 20'nin Ultimate Team bölümü altında, yeni ve oldukça eğlenceli birkaç oyun modu var. Bu modlar, bildiğimiz futbol oyun kurallarını adeta yerle bir ediyor. Örneğin King of the Hill modunda, topu belirtilen alanda ne kadar tutarsanız, atacağınız gollerin değeri de o kadar artıyor. Yeri geldiğinde 2 gol sayılıyor; yeri geldiğinde daha fazla. Bazen de, topu alanda tutamadığınız için, attığınız gol geçersiz oluyor.

Tamamen kuralsız bir maç yapabileceğiniz mod, Maksimum Kimya modu, Gizemli Top Modu ve Survival maçları, (gol atan takımdan rastgele bir oyuncu atılıyor), yıllardır oynadığımız FIFA'ya büyük bir fark katıyor. İşin tek kötü kısmı, bu modların neredeyse tamamını sadece dostluk (friendly) maçlarında kullanabiliyoruz.

Kariyer modunda, bazı eğlenceli interaktif basın konferansları dikkat çekiyor. Ama fazla bir yenilik beklemeyin ve beklentilerinizi düşük tutun. Zira bildiğimiz kariyer modundan çok da fazlasını bulamayacaksınız.



Grafikler ise biraz hayal kırıklığı... Birkaç küçük iyileştirme dışında, karşımızda duran grafikler FIFA 19'dan çok farklı değil. Aynı rahatsız edici sorunlar yerli yerinde duruyor.

PS4 için FİFA 20 fiyatları

FIFA 20 Standart Sürüm: 459 TL

FIFA 20 Şampiyonlar Sürümü: 529 TL

FIFA 20 Ultimate Sürüm: 609 TL

Xbox için FİFA 20 fiyatları

FIFA 20 Standart Sürüm: 427 TL

FIFA 20 Şampiyonlar Sürümü: 558 TL

FIFA 20 Ultimate Sürüm: 628 TL

PC için FİFA 20 fiyatları

FIFA 20 Standart Sürüm: 400 TL

FIFA 20 Şampiyonlar Sürümü: 525 TL

FIFA 20 Ultimate Sürüm: 600 TL