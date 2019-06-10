FIFA 20 tanıtıldı! İşte yeni oyunun en dikkat çeken özellikleri
E3 2019 kapsamında yeni oyunlar ardı ardına karşımıza çıkarken, EA de yılın beklenen oyunu FIFA 20'yi resmen duyurdu. İşte yeni oyunun dikkat çeken özellikleri...
FIFA 20 ortaya çıktı. EA Play kapsamında tanıtılan yeni oyun, pek çok yeniliği de beraberinde getiriyor. Maç içi oynanıştan, oyun planı, taktikler ve oyun sırasındaki hareketlere kadar tüm geliştirmeler önceki oyuna kıyasla büyük bir fark sunuyor. Büyük bir kitleye sahip olduğunu vurgulayan FIFA, atak yaparken gol atma şansınızı arttıracak taktiklere oyunda daha çok yer verildiğini belirtiyor.
Bu yıl oyuna "manuel savunma özelliği" eklendi. Oyuncuların, otomatik top kapma çabasındayken uygulanacak manuel bir komut ile topu alma ihtimalleri yükselecek.
Geçmiş dönemin FIFA oyunlarında bulunmayan bir oyun modu olan, "VOLTA" adı verilen sokak futbolu, oyunun bu yılki sürümünde yer alacak.
FIFA Ultimate Team modu daha kapsamlı bir hale gelecek. Ayrıca yapay zekâ iyileştirmeleri ve düzeltmeleri oyunun bu yılki sürümüne dahil edilecek.
Gelelim oyunun fiyatına ve çıkış tarihine... FIFA 20, 27 Eylül tarihinde karşımıza çıkacak ve belirlenen fiyat ise 69.99 dolar oldu.
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