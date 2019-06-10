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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
10.06.2019 - 09:10, Son Güncelleme:

FIFA 20 tanıtıldı! İşte yeni oyunun en dikkat çeken özellikleri

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FIFA 20 tanıtıldı! İşte yeni oyunun en dikkat çeken özellikleri

E3 2019 kapsamında yeni oyunlar ardı ardına karşımıza çıkarken, EA de yılın beklenen oyunu FIFA 20'yi resmen duyurdu. İşte yeni oyunun dikkat çeken özellikleri...

FIFA 20 ortaya çıktı. EA Play kapsamında tanıtılan yeni oyun, pek çok yeniliği de beraberinde getiriyor. Maç içi oynanıştan, oyun planı, taktikler ve oyun sırasındaki hareketlere kadar tüm geliştirmeler önceki oyuna kıyasla büyük bir fark sunuyor. Büyük bir kitleye sahip olduğunu vurgulayan FIFA, atak yaparken gol atma şansınızı arttıracak taktiklere oyunda daha çok yer verildiğini belirtiyor.

Bu yıl oyuna "manuel savunma özelliği" eklendi. Oyuncuların, otomatik top kapma çabasındayken uygulanacak manuel bir komut ile topu alma ihtimalleri yükselecek.

Geçmiş dönemin FIFA oyunlarında bulunmayan bir oyun modu olan, "VOLTA" adı verilen sokak futbolu, oyunun bu yılki sürümünde yer alacak.

FIFA Ultimate Team modu daha kapsamlı bir hale gelecek. Ayrıca yapay zekâ iyileştirmeleri ve düzeltmeleri oyunun bu yılki sürümüne dahil edilecek.

Gelelim oyunun fiyatına ve çıkış tarihine... FIFA 20, 27 Eylül tarihinde karşımıza çıkacak ve belirlenen fiyat ise 69.99 dolar oldu.

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