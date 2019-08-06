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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
06.08.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

FIFA 20 minimum sistem gereksinimleri belli oldu

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FIFA 20 minimum sistem gereksinimleri belli oldu

Dünyanın en popüler futbol oyunlarından biri olan FIFA 20 için minimum sistem gereksinimleri açıklandı. Eylül ayından sonra raflardaki yerini alması beklenen yeni oyun, bakın hangi yeniliklerle geliyor?

FIFA 20 ile birlikte EA uzun bir aranın ardından sistem gereksinimlerinde kayda değer bir değişikliğe gitti. FIFA 17'den bu yana minimum sistem gereksinimlerini aynı tuttuğu dikkat çeken şirket, bu oyunda pek çok yeni özelliği oyuncularla buluşturmaya hazırlanıyor. Oyunun yeniliklerine geçmeden önce sistem gereksinimlerine bakalım:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10
İşlemci: AMD Phenom II X4 965, Intel Core i3-2100 veya dengi
Bellek: 8GB
Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7850 2GB, NVIDIA GTX 660 2GB veya dengi
Sabit Disk: En az 50 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İS: Windows 10 - 64-Bit
İşlemci: AMD FX 8150, Intel i5-3550 veya dengi
Bellek: 8GB
Ekran Kartı: AMD Radeon R9 270X, NVIDIA GeForce GTX 670 veya dengi
Sabit Disk: En az 50 GB boş alan

FIFA 20 İLE GELECEK YENİLİKLER

FIFA 20, EA Sports'un Konami karşısına koyacağı en yeni oyunu olacak. Uzun süredir üzerinde çalışılan oyun için son hazırlıklar yapılırken, oyunun bazı özellikleri de belli oldu.  FIFA 20’ye sokak futbolu ekleniyor. Volta ismindeki bu modda, büyük stadyum yerine sokak futbolu sahalarında maç yapacağız. Volta modunun online ve hikaye özellikleri de bulunacak. Volta haricinde büyük bir yenilik olmasa da küçük değişiklikler ile oynanış deneyiminin arttırıldığı belirtiliyor. Yapay zekada iyileştirme gerçekleştirilirken ve Ultimate Team’in çeşitlendirmeler yapılmış.

27 Eylül'de satışa sunulması planlanan yeni oyunun fiyatları da belli oldu. 

FIFA 20 Xbox One fiyatları:

Standart Edition – 427,50 TL
Champions Edition – 558 TL
Ultimate Edition – 627 TL

FIFA 20 PS4 Fiyatları:

Standart Edition – 429 TL
Champions Edition – 559 TL
Ultimate Edition – 609 TL

FIFA 20 PC Fiyatları:
Standart Edition – 60 Euro
Champions Edition – 80 Euro 
Ultimate Edition – 90 Euro

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