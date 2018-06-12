FIFA 19: Şampiyonlar Ligi'nden de fazlası geliyor!

Popüler oyun serisinin yeni girişi PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC'ye gelecek. Oyun 28 Eylül'de tüm platformlarda piyasaya sürülecek, ancak Champions Edition paketini ön sipariş ederseniz herkesten üç gün önce oyuna erişebilirsiniz.

EA Play ayrıca FIFA 19'un UEFA Champions League lisansına sahip olacağını duyurdu. Bu haberin özellikle Konami'nin PES için UEFA lisansını kaybetmesi ardından duyulması FIFA'nın oyuncu tabanını büyütecek. Bir önceki oyun FIFA 18 de 2018 Wolrd Cup lisansını almıştı, yani FIFa 19'un piyasayı ele geçireceğini söyleyebiliriz.

Sadece bunlarla kalmayan EA, FIFA 19 ile birlikte Active Touch System'i de tanıttı. Bu sistem sayesinde kontroller çok daha duyarlı ve akıcı olacak, ayrıca oyuncuların eşsiz karakterleri çok daha belirgin olacak.





Diğer yeni bir özellik ise Dynamic Tactics. Bu sistem ise maç öncesi birden çok oyun planı hazırlamanızı sağlayacak. Ayrıca bu taktikleri maç sırasında değiştirmek D-Pad tuşlarına atanarak çok daha kolay hale getirilmiş durumda.

Diğer yeni bir özellik ise, şutlarında daha fazla kontrol isteyen oyuncular için Timed Finishing özelliği. Eskiden olduğu gibi tek bir tuşla şut atmak yerine isterseniz bu özelliği açarak tuşa ikinci kez bastığınızda top ayağınızdan çıkıyor, bu da hedef ve isabet değerlerini sizin ellerinize geçmesini sağlıyor. EA bu özellik ile daha fazla risk alarak daha büyük ödüller kazanmak isteyen oyuncuları hedefliyor.



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