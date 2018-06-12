FIFA 19: Şampiyonlar Ligi'nden de fazlası geliyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
12.06.2018 - 07:21, Son Güncelleme:

FIFA 19: Şampiyonlar Ligi'nden de fazlası geliyor!

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FIFA 19: Şampiyonlar Ligi'nden de fazlası geliyor!

FIFA 19, Electronic Arts'ın resmi E3 basın toplantısında resmi olarak duyuruldu ve yeni özellikleri tanıtıldı.

Popüler oyun serisinin yeni girişi PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC'ye gelecek. Oyun 28 Eylül'de tüm platformlarda piyasaya sürülecek, ancak Champions Edition paketini ön sipariş ederseniz herkesten üç gün önce oyuna erişebilirsiniz.

EA Play ayrıca FIFA 19'un UEFA Champions League lisansına sahip olacağını duyurdu. Bu haberin özellikle Konami'nin PES için UEFA lisansını kaybetmesi ardından duyulması FIFA'nın oyuncu tabanını büyütecek. Bir önceki oyun FIFA 18 de 2018 Wolrd Cup lisansını almıştı, yani FIFa 19'un piyasayı ele geçireceğini söyleyebiliriz.

Sadece bunlarla kalmayan EA, FIFA 19 ile birlikte Active Touch System'i de tanıttı. Bu sistem sayesinde kontroller çok daha duyarlı ve akıcı olacak, ayrıca oyuncuların eşsiz karakterleri çok daha belirgin olacak.

FIFA 19: Şampiyonlar Liginden de fazlası geliyor

Diğer yeni bir özellik ise Dynamic Tactics. Bu sistem ise maç öncesi birden çok oyun planı hazırlamanızı sağlayacak. Ayrıca bu taktikleri maç sırasında değiştirmek D-Pad tuşlarına atanarak çok daha kolay hale getirilmiş durumda.

Diğer yeni bir özellik ise, şutlarında daha fazla kontrol isteyen oyuncular için Timed Finishing özelliği. Eskiden olduğu gibi tek bir tuşla şut atmak yerine isterseniz bu özelliği açarak tuşa ikinci kez bastığınızda top ayağınızdan çıkıyor, bu da hedef ve isabet değerlerini sizin ellerinize geçmesini sağlıyor. EA bu özellik ile daha fazla risk alarak daha büyük ödüller kazanmak isteyen oyuncuları hedefliyor.

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