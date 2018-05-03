FIFA 18 oynayanlara müthiş güncelleme: Yeni ne var?
Oyunlardaki ücretli içerikler tartışılmaya devam edilirken EA, bir akımdan vazgeçerek 2018 FIFA Dünya Kupası Rusya'yı (2018 FIFA World Cup Russia) ayrı bir oyun yerine FIFA 18 için bedava bir güncelleme olarak sunacağını duyurdu.
Tabii ki, Dünya Kupası'nı oynamak için Xbox One, PS4, PC veya Nintendo Switch üzerinde bir FIFA18 kopyasına sahip olmanız gerekecek. Oyuna sahipseniz, bu güncelleme 29 Mayıs tarihi itibariyle indirilebilecek.
Güncelleme ile beraber resmi olarak lisanslanmış Dünya Kupası modu oyuna ekleniyor. Yani takımları, stadyumları, cihazları ve resmi turnuva topu ile kupasını oyunda görmeyi bekleyebilirsiniz. Özel turnuva modu ile beraber yeni sinematik sahneler ve 12 Rus stadyumu da güncelleme ile beraber oyuna ekleneceklerin arasında yer alıyor.
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