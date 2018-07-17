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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerTeknoloji HaberleriFIFA 18, Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'yı önceden bildi!
GeriTeknoloji FIFA 18, Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'yı önceden bildi!
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Teknoloji
17.07.2018 - 10:26, Son Güncelleme:

FIFA 18, Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'yı önceden bildi!

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FIFA 18, Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'yı önceden bildi!

Dünya Kupası gibi önemli spor etkinliklerinin sonuçlarını tahmin etmek dendiğinde EA Sports'un ilginç bir yeteneği var. Geçmişte birkaç kez SuperBall ve Dünya Kupası gibi etkinliklerin kazananlarını doğru tahmin eden EA Games bu kez de bu yılın Dünya Kupası kazananı Fransa'yı doğru tahmin etti.

EA Sports geçmişte birkaç kez olduğu gibi bu sene de tahminlerinin doğru olduğunu duyurdu. Şirket, geçmiş yıllarda 2014 Dünya Kupası'nı Almanya'nın kazanacağını tahmin etmiş ve bu tahmini doğru çıkmıştı. Bununla beraber Madden NFL oyunu ile SuperBall maçlarında yaptığı 13 tahminden dokuzunun gerçek kazananını tutturmuştu.

FIFA 18, Dünya Kupasını kazanan Fransayı önceden bildi

EA geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı tahminde Fransa'nın bu yılki Dünya Kupası'nı kazanacağını tahmin ederken, Nisan ayında yayınladığı Rusya Dünya Kupası DLC yamasının kullanıldığını açıkladı. Şirket ayrıca FIFA 18 sahiplerinin oynadığı 406 milyon sanal maçta bir milyar gol ve 1.7 milyar kaleci kurtarışı istatistiklerini de açıklamalarında paylaştı.

Bu istatistiklere göre Brezilya'da 170 milyon kez, Fransız takımlarla 153 milyon kez, Arjantin'de ise 81 milyon kez FIFA 18 oynandığı ifade edildi. Bu istatistiklere göre maçlarda en çok kazanan ülkeler 248 bin kez ile Fransa, 226 bin kez Brezilya ve 105 bin kez ile Almanya geldi. İncelemeye dahil edilmeyen mobil platformda ise 410 mobil oynanma sırasında toplamda 1,4 milyar gol atılmış ve bu istatistiklere göre de Brazilya en çok kazanan olmuş.

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