FIFA 18, Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'yı önceden bildi!
Dünya Kupası gibi önemli spor etkinliklerinin sonuçlarını tahmin etmek dendiğinde EA Sports'un ilginç bir yeteneği var. Geçmişte birkaç kez SuperBall ve Dünya Kupası gibi etkinliklerin kazananlarını doğru tahmin eden EA Games bu kez de bu yılın Dünya Kupası kazananı Fransa'yı doğru tahmin etti.
EA Sports geçmişte birkaç kez olduğu gibi bu sene de tahminlerinin doğru olduğunu duyurdu. Şirket, geçmiş yıllarda 2014 Dünya Kupası'nı Almanya'nın kazanacağını tahmin etmiş ve bu tahmini doğru çıkmıştı. Bununla beraber Madden NFL oyunu ile SuperBall maçlarında yaptığı 13 tahminden dokuzunun gerçek kazananını tutturmuştu.
EA geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı tahminde Fransa'nın bu yılki Dünya Kupası'nı kazanacağını tahmin ederken, Nisan ayında yayınladığı Rusya Dünya Kupası DLC yamasının kullanıldığını açıkladı. Şirket ayrıca FIFA 18 sahiplerinin oynadığı 406 milyon sanal maçta bir milyar gol ve 1.7 milyar kaleci kurtarışı istatistiklerini de açıklamalarında paylaştı.
Bu istatistiklere göre Brezilya'da 170 milyon kez, Fransız takımlarla 153 milyon kez, Arjantin'de ise 81 milyon kez FIFA 18 oynandığı ifade edildi. Bu istatistiklere göre maçlarda en çok kazanan ülkeler 248 bin kez ile Fransa, 226 bin kez Brezilya ve 105 bin kez ile Almanya geldi. İncelemeye dahil edilmeyen mobil platformda ise 410 mobil oynanma sırasında toplamda 1,4 milyar gol atılmış ve bu istatistiklere göre de Brazilya en çok kazanan olmuş.
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