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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
05.12.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

"Fidye yazılımları yedeklenen verileri hedef almaya başladı"

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"Fidye yazılımları yedeklenen verileri hedef almaya başladı"
Fotoğraf: Alamy

Kaspersky araştırmacıları yeni bir tür fidye yazılımı saldırısının popüler hale geldiğini keşfetti. Ağa bağlı depolama (NAS) cihazlarını hedef alan bu saldırılar, çoğunlukla bu tip cihazlarda saklanan yedek veriler için risk teşkil ediyor. NAS genellikle güvenli bir teknoloji olarak kabul edildiğinden kullanıcılar da saldırılara hazırlıksız yakalanarak verilerini riske atıyor.

Şifreleme özelliğine sahip fidye yazılımları, dosyaları özel bir anahtar olmadan açılmayacak şekilde şifreleyen gelişmiş yöntemler kullanıyor. Kilitlenen cihazı açmak ve dosyalara yeniden erişebilmek için kullanıcılardan fidye talep ediliyor. Fidye yazılımlar tipik olarak e-postalar veya web sitelerine yerleştirilen kitlerle bulaşıyor. Ancak NAS cihazlarına yönelik bu yeni tür saldırıda farklı bir vektör kullanılıyor.

Fidye yazılımını kontrol eden kişiler, internet üzerinden erişilebilen NAS cihazlarını arayan IP adreslerini tarıyor. Bu cihazlara kimlik doğrulama yöntemiyle korunan web arayüzleri üzerinden erişilse de bazıları çeşitli açıklar barındıran yazılımlara da sahip oluyor. Bu da saldırganların bu açıkları kullanarak bir Truva atı yüklemesine olanak veriyor. Bu zararlı yazılım NAS’a bağlı cihazlardaki tüm verileri şifreliyor. 

Şifreleme özelliğine sahip fidye yazılımları, dosyaları özel bir anahtar olmadan açılmayacak şekilde şifreleyen gelişmiş yöntemler kullanıyor. Kilitlenen cihazı açmak ve dosyalara yeniden erişebilmek için kullanıcılardan fidye talep ediliyor. Fidye yazılımlar tipik olarak e-postalar veya web sitelerine yerleştirilen kitlerle bulaşıyor. Ancak NAS cihazlarına yönelik bu yeni tür saldırıda farklı bir vektör kullanılıyor.

Fidye yazılımını kontrol eden kişiler, internet üzerinden erişilebilen NAS cihazlarını arayan IP adreslerini tarıyor. Bu cihazlara kimlik doğrulama yöntemiyle korunan web arayüzleri üzerinden erişilse de bazıları çeşitli açıklar barındıran yazılımlara da sahip oluyor. Bu da saldırganların bu açıkları kullanarak bir Truva atı yüklemesine olanak veriyor. Bu zararlı yazılım NAS’a bağlı cihazlardaki tüm verileri şifreliyor. 

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Fedor Sinitsyn “NAS cihazlarını hedef alan fidye yazılımları önceleri çok nadirdi. Bu yıl ise yalnızca buna odaklı birçok yeni fidye yazılımı ailesi tespit ettik. Bu eğilim azalacak gibi de gözükmüyor. Kullanıcılar bu teknolojiyi son derece güvenli bulduklarından hazırlıksız yakalanıyorlar, bu da saldırganlar için çok kârlı bir vektör haline geliyor. NAS cihazlarının genellikle tamamen güvenli ürünler olduğu düşünülüyor. Görüyoruz ki durum tam da öyle değil. Tüketicilerin ve özellikle de kurumsal kullanıcıların verilerini daha dikkatli koruması gerekiyor.” dedi. 

Kaspersky ürünleri 2019’un 3. çeyreğinde 229.643 Kaspersky kullanıcısına yönelik fidye yazılımı saldırısını tespit edip önledi. Bu sayı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 11 daha düşük. Saldırılardan etkilenen toplam kullanıcı sayısı azalmış olsa da şifreleme özelliğine sahip yeni fidye yazılımı sürümlerinin sayısı 2018’in üçüncü çeyreğinde 5.195’ken 2019’un üçüncü çeyreğinde yüzde 153 artışla 13.138’e ulaştı. Bu gelişme siber suçluların para kazanmak için bu tür zararlı yazılımlara yöneldiğini gösteriyor. 

Öte yandan, ünlü WannaCry Truva atı ailesi en popüler Truva atları arasındaki liderlik konumunu koruyor. Saldırıya uğrayan kullanıcıların beşte birinden fazlası bu aileye dahil bir zararlı yazılımla hedef alındı. En popüler üç zararlı yazılım tüm saldırıların yarısından fazlasını teşkil ediyor. Bu yazılımlar sırasıyla şunlar: Trojan-Ransom.Win32.Wanna (saldırıya uğrayanların yüzde 20,96’sı), Trojan-Ransom.Win32.Phny (yüzde 20,01) ve Trojan-Ransom.Win32.GandCrypt (yüzde 8,58). 

Kaspersky, şifreleme yazılımı bulaşması riskini azaltmak için tüketicilere ve kurumlara şunları tavsiye ediyor: 

• Yeni açıkları ortadan kaldırmak için işletim sisteminizi her zaman güncelleyin ve güncel veri tabanlarına sahip sağlam bir güvenlik çözümü kullanın.

• Verilerinizi fidye yazılımlardan korumak için özel teknolojilere sahip, Kaspersky Endpoint Security for Business ve tüketicilere yönelik Kaspersky Security Cloud gibi bir güvenlik çözümü kullanın.Kurumsal sınıf uç nokta güvenlik paketlerinde bu tür tehditlere karşı yama yönetimi ve açık önleme özellikleri de yer alır.

• Şirketler tercih ettikleri üçüncü taraf güvenlik çözümlerini ücretsiz Kaspersky Anti-Ransomware Tool ile güçlendirebilir. 

• Kurumsal ortamlarda NAS güvenliğini artırmak için Kaspersky Security for Storage bu alana özel güvenlik çözümlerinden yararlanın. Bu çözüm, esnek ve ayrıntılı bir şekilde yapılandırılabilen zararlı yazılım taramalarını sürekli gerçekleştiriyor. Yerleşik API üzerinden NAS’a entegre olmasıyla da son kullanıcının üretkenliğine çok az etki ediyor.

• Her zaman dosyalarınızın güncel yedek kopyalarını alın. Bu şekilde, dosyalarınız kaybolduğunda (örn. zararlı yazılım veya bozulan cihaz yüzünden) kurtarabilirsiniz. Daha fazla güvenlik için yedekleri yalnızca fiziksel cihazlarda değil bulutta da saklayın.

• Fidye yazılımı kullanmanın bir suç olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Suçlulara ödeme yapmamalısınız. Böyle bir durum yaşadığınızda yerel emniyet teşkilatınıza haber verin. Öncelikle internette bir şifre çözücü bulmaya çalışın. 

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