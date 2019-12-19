Fidye yazılımı saldırısına uğrayan kurumlar hacker'lara para ödememeli

ABD’de fidye yazılımı saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Kamu ve özel sektöre yönelik fidye yazılımı saldırılarını artıran hackerler, New Jersey Hackensack Meridian Hastanesi’ne siber saldırı düzenledi. Hastaların bakım süreçlerini aksatmak istemeyen hastane ise talep edilen fidyeyi ödemesine rağmen aksaklıklar yaşadığı için durumu FBI’ya taşıdı. Akkoyunlu, en güçlü savunmanın saldırıların öncesinde alınan siber güvenlik önlemleri olduğunun altını çiziyor ve ne olursa olsun fidye ödemesinin yapılmaması gerektiğini belirtiyor.

Hem Hacklendiler Hem de Dolandırıldılar

New Jersey'deki en büyük hastane grubuna sahip olan Hackensack Meridian, geçen hafta başlarında fidye yazılım saldırısına maruz kaldı. Hastane, sistemleri üzerindeki kontrolü yeniden kazanmak ve hastalara verilen bakımı geciktirerek hayatlarını tehlikeye atmamak için saldırganların fidye talebini ödemeyi kabul etti. Ancak yaşanan saldırı, Hackensack Meridian hastanelerini acil olmayan ameliyatları yeniden düzenlemeye zorladı. Doktorlar ve hemşireler de elektronik kayıtlara erişemeden hasta bakımını sağlamak zorunda kaldılar. Olayın ardından sistemlerine erişmeyi başaran hastane, verilerini yedekledikten sonra durumu FBI’ya taşıdı.

“Şirketler Fidye Ödemeyi Kesinlikle Reddetmeli!”

Fidye yazılımı saldırılarına karşı önlem alınmasının şirketler için hayati önem taşıdığını belirten Akkoyunlu, mutlaka bir güvenlik çözümü kullanılmasını ve bu çözümün fidye yazılımlara karşı katmanlı bir savunma sağladığından emin olunmasını tavsiye ediyor. Böyle bir çözüme yönelik makul bir yatırımın ciddi boyuttaki fidye taleplerinden çok daha ekonomik olacağını hatırlatan Akkoyunlu, kullanılan güvenlik çözümü dışında işletim sistemi ile üçüncü parti yazılımların da sürekli güncel tutulması gerektiğini paylaşıyor. Ne olursa olsun önemli verilerin mutlaka bir harici yedeğinin alınmasının şart olduğunu belirten Akkoyunlu, tüm önlemlere rağmen fidye yazılımlarıyla karşı karşıya kalan şirketlerin fidye ödemeyi kesinlikle reddetmesi gerektiğini vurguluyor.