'Fiber lazerde uluslararası standartları yakaladık'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri'Fiber lazerde uluslararası standartları yakaladık'
GeriTeknoloji 'Fiber lazerde uluslararası standartları yakaladık'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
17.09.2019 - 05:47, Son Güncelleme:

'Fiber lazerde uluslararası standartları yakaladık'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Fiber lazerde uluslararası standartları yakaladık'

FiberLast'ın Üst Yöneticisi Koray Eken, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin fiber lazerde uluslararası standartları yakaladığını belirtti.

ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren fiber lazer firması, uluslararası üretim standartlarını sağlayabildiği için Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinin (CERN) açtığı ihaleye katıldı.

CERN'in fiber lazer alanındaki ihtiyacına yönelik açtığı ihaleye davet edildiklerini bildiren Eken, "CERN'e teklif vermek ne demek? Uluslararası standartları sağlayamazsanız sizi oraya davet etmiyorlar. Maliyetten dolayı ihaleyi kazanamadık ama bu ülkemizde aynı standartlarda hatta daha iyi üretim yapılmasına rağmen yalnızca fiyatta rekabet edemediğimizi gösterir." diye konuştu.

Eken, savunma alanında faaliyet gösteren firmalarla çalışarak, şirketlerin yüksek teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak üzere iş birlikleri yaptıklarını söyledi.

ASELSAN ve ROKETSAN gibi firmaların etiketleme işleri için artık yerli ürünleri tercih ettiğini anlatan Eken, aynı zamanda fiber lazer teknolojisinin roketlerin lazerle ateşlenebilmesi için de kullanılabildiğini ve artık yerli ürünlerin daha çok tercih edildiğini ifade etti.

Fiber lazer ürünlerinde uluslararası normları yakaladıklarını ve artık rekabetçi piyasaya girmek istediklerini aktaran Eken, "Bu alanda çalışan çok firma var ama küresel bazda en büyük rakip Çin firmaları." dedi.

Sanayi sektöründe üreticilerin artık yüzde 60-70 fiber lazer teknolojisini kullandığını belirten Eken, bunun yanında akademik araştırmalar için kullanılan raf ürünlerinin de olduğuna işaret etti.

Üniversitelerde fiber lazer cihazlarının kullanımına örnek veren Eken, "Boğaziçi Üniversitesinde fiber lazer desteğiyle nanoteknoloji kullanılarak kanser araştırmaları yapılıyor." şeklinde konuştu.

Eken, "TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiğimiz daha kısa atımlı 'ultrafest' dediğimiz bir sistem var. Bu yerli ürün şu an Kanada'da, Almanya'da, İtalya'da ve hatta Tayvan'da kullanılıyor." ifadesini kullandı.

Samsung'tan odanın şeklini alan televizyonSamsung, sadece yeni telefonları ve tabletleriyle değil, aynı zamanda 8K teknolojisini destekleyen yeni TV'lerini de görücüye çıkardı. Samsung Türkiye'nin Televizyon Pazarlama Direktörü Erkan Yıldırım ile bir araya geldik ve şirketin yeni ürünlerini konuştuk.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle