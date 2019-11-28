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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
28.11.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

'Fiber altyapının yaygınlaşması şart'

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'Fiber altyapının yaygınlaşması şart'

Serbest Telekomünikasyon İşletmeleri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, fiber hat konusunda çok yavaş ilerlendiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanının fiber altyapı konusunun farkında olduğunu bilmek ve düzeltilmesi için uyarılar yaptığını görmek bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

TELKODER açıklamasında görüşlerine yer verilen Yusuf Ata Arıak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MÜSİAD’in “Vizyoner Zirvesi”nde fiber altyapı konusunda yaptığı açıklamanın umut verici olduğunu belirterek, Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmesi için fiber ağlarla donatılması gerektiğini her fırsatta dile getirdiklerini ifade etti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun açıkladığı 2019 2. çeyrek verilerine göre Türkiye'de 364 bin 549 km'lik bir fiber altyapı bulunduğunu aktaran Arıak, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi fiber hat konusunda çok yavaş ilerliyoruz. Tüm dünya ülkeleri bilim ve teknolojiyle kalkınmayı ana hedef olarak koyuyor. Biz de dijitalleşmeyi ve teknolojiye yatırım yapmayı benimsiyoruz ancak bu hedeflerin başarıyla sonuçlanması için fiber altyapının yaygınlaşması şart." değerlendirmesinde bulundu.

Fiber altyapının yaygınlaşması şart


"Fiber altyapı tüm sektörlerin gelişimi açısından önemli"

Arıak, fibere yatırım yapmak isteyen şirketlerin çeşitli engellerle karşılaştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanının bu konunun farkında olduğunu bilmek ve düzeltilmesi için uyarılar yaptığını görmek bizi çok mutlu etti. Çünkü fiber altyapı sadece telekomünikasyon sektörü için değil tüm sektörlerin gelişebilmesi için çok önemli.

Cumhurbaşkanının bu önemli açıklaması üzerine hem merkezi hem de yerel yönetimler tarafında fiber altyapının hızla ve yaygın olarak tesis edilmesi konusundaki çalışmaların hızlanacağını umut ediyoruz. 18 ay önce imzalanan 'Ortak Altyapı Paylaşım Protokolü'nün ivedilikle hayata geçmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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