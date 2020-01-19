Felç geçiren eller için protez eldiven üretildi

Geliştirilen bir eldiven, elini gerektiği gibi kullanamayanların imdadına yetişiyor. Bir kaza sonucu parmaklarını kaybeden ya da parmakları eksik olanlara yönelik olarak tasarlanan ürün, Güney Kore'de geliştirildi. Neofect olarak adlandırılan projede NeoMano adı verilen protez 3 kısımdan oluşuyor. Peki eldivenin tasarımı nasıl?



İçerisinde motor bulunan bir eldiven parçası giyen kişinin başparmağı etrafında dolanıyor ve başparmak etrafından işaret ve orta parmakları da kapsayacak şekilde boylu boyunca uzanıyor. Ön kola giyilen ayarlanabilir bandaja bağlı güç paketi ise bulunduğu yerden teller aracılığı ile parmaklara uzanıyor. Ayrıca protez sisteminde Bluetooth bağlantılı uzaktan kumanda sistemi de yer alıyor. Uzaktan kumanda başka bir bandaj kullanılarak üst kola takılabiliyor veya basitçe diğer elde tutulabiliyor.



Bu özel eldiveni kullananlar uzaktan kumandada yer alan kavrama butonuna dokunduğunda eldivenin parmaklarının altından geçen teller, aynı kasların tendonları gibi eldivende bulunan motor tarafından çekiliyor. Bu da parmakların belirlenen nesnenin etrafını sarmasını ve nesnenin tutulmasını sağlıyor. Kullanıcının tuşa basma süresi ne kadar uzunsa, uygulanan kuvvet de o denli artıyor. Tutulan herhangi bir nesneyi bırakmak için de 'bırak' butonuna basmak yeterli oluyor.



Bu sayede eldivenin giyilmesiyle engelli kişi daha rahat bir şekilde su içebiliyor, dişini fırçalayabiliyor, kaşık tutabiliyor. Eldivenin temizlenme işlemi de gayet basit. İçindeki motor kolayca sökülebildiğinden, motor ayrıştırıldıktan sonra temizleme işlemi yapılabiliyor.



