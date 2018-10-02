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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
02.10.2018 - 15:55, Son Güncelleme:

FBI zanlıya yüzüyle iPhone X kilidini açtırdı

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FBI zanlıya yüzüyle iPhone X kilidini açtırdı

Dünyada ilk kez bir güvenlik teşkilatı Apple'ın yüz tanımayla kimlik doğrulama (Face ID) teknolojisi sayesinde zanlıya zorla iPhone'unu açtırdı. Olay, ABD'de FBI'ın bir pedofili soruşturması sırasında gerçekleşti.

Apple'ın iPhone X’in kilidinin sadece tek bir yüzle açılmasını sağlayan güvenlik ve mahremiyet önlemi olan 'Face ID' teknolojisi, ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) müdahalesine uğradı.

Forbes dergisi, bir çocuk istismarı soruşturması kapsamında 10 Ağustos'ta Ohio eyaletinin Columbus kentinde zanlının evinde arama yapan FBI ajanlarının, iPhone kilidini açmak için 'Face ID' teknolojisini kullandıklarını yazdı.

Buna göre daha sonra çocuk pornografisi edinmek ve bulundurmaktan resmen suçlanacak olan 28 yaşındaki Grant Michalski hakkında ellerinde arama emri bulunan federaller, Michalski'ye yüzünü telefonun önüne koymasını söyledi, o da bunu yerine getirdi. 

Böylece kilidi açtıran federaller, Michalski'nin iPhone X’den yürüttüğü online sohbet, foto ve diğer ilgili materyallerin bazısını elde etti.

Bunun, sadece ABD'de değil, dünyada çapında, kolluk kuvvetlerinin zanlıya iPhone X kilidini yüzüyle açtırdığı ilk vaka olduğunu aktaran Forbes, şu değerlendirmeyi yaptı: 

'KANUN UYGULAYICILAR İLE TEKNOLOJİ SAĞLAYICILAR ARASINDA BİTMEYEN ÇEKİŞME'

''Bu vaka, kanun uygulayıcılar ile teknoloji sağlayıcılar arasında devam eden mücadelede önemli bir köşe taşı. Kanun uygulayıcılar, teknoloji sağlayıcıların devreye soktuğu çok katmanlı güvenlik kalkanlarını kırma çabasında. Dünyanın en değerli şirketi konumundaki Apple ile FBI arasında 2016 yılında yaşanan bir zanlının iPhone'una erişim kavgasından beri kolluk kuvvetleri Apple'ın koruma önlemlerini kırmak için çok çeşitli yollar deniyor.''

'ŞİRKETLER, ŞİFRE KIRMAK İÇİN CİHAZ GELİŞTİRİP DEVLETE SATIYOR'

Forbes, öncesinde Apple'ın 'Touch ID' teknolojisi karşısında zanlıların parmak izleriyle iPhone kilidini açmaya zorlandıklarını, ölmüş kişilerin de parmaklarını bastırarak kilit açma girişimlerinde bulunulduğunu, iPhone X dahil son iOS modellerinin şifrelerini kırmak için 15-30 bin dolar arasına mal olan cihazlar geliştirildiğini, en sonunda da arama emri çıkarılınca 'Face ID' teknolojisiyle kilit açıldığını sıraladı. 

'KİŞİNİN YÜZÜNÜ KULLANMAK YASAL AMA'

Forbes'in görüşünü aldığı hukuk uzmanlarından Jerome Greco, ''Kanıt olarak ya da kanıt elde etmek için kişinin yüzünü kullanmak geleneksel olarak yasal kabul edilir'' diyerek ekledi:

''Ama daha önce kişilerin kendi özel enformasyonları üzerindeki kilidi açacak anahtarın kendi yüzleri olduğu bu kadar çok sayıda potansiyel vaka durumuyla hiç karşılaşmamıştık.'' 

'ARAMA EMRİNİN SEBEBİ'

Diğer yandan Michalski'nin iPhone X’i için çıkarılan arama emrinin yazılı beyanında, Michalski ile bir diğer zanlı olan William Weekley'nin mesajlaşma ve yazışma yoluyla ensest ve reşit olmayanlarla seks konusunda sohbet ettikleri, buna Weekley'nin kendi kızıyla cinsel eylemlerde bulunmasının dahil olduğu kaydedilmişti.  

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