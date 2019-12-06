fastPay'e yeni bir özellikle geldi

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DenizBank’ın, hayata geçirdiği dijital cüzdanı fastPay yenilendi.



Banka müşterisi olsun olmasın herkesin ATM’den nakit para aktararak ya da kredi kartını tanımlayarak ödemelerini masrafsız olarak yapabildiği fastPay, ödeme yöntemi seçeneklerine bir yenisini daha ekledi. fastPay kullanıcıları böylece, uygulamaya artık banka kartını da yükleyerek fastPay bakiyesine para aktarabilecek ve hiçbir masraf ödemeden ulaşım kartını yükleyebilecek, faturalarını ödeyebilecek, 7/24 para gönderebilecek ve QR kodla ödeme özelliklerden faydalanabilecek.



Yeni sürümde kullanıcılar, ATM’den nakit para yükleyerek, banka kartından bakiye aktararak ya da kredi kartını tanımlayarak ödemelerini hızlı ve masrafsız gerçekleştirebilecek.



Ayrıca fastPay, cep telefonunu yan çevirip, ekranda çıkan QR kodu ile ödeme yapma ve ATM’den kartsız para çekebilme özelliklerini de sunmayı sürdürüyor.



fastPay kullanıcılarının aradıklarına en kolay ve hızlı ulaşabilecekleri Fasty de uygulamanın önemli yenilikleri arasında yer alıyor.



DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan: “Nasıl daha basit ama daha etkili olabiliriz’ sorusu üzerinden, tüm ihtiyaçların zaman ve mekandan bağımsız karşılanabileceği, iş birliklerimizle çok daha fazla insanımıza hizmet sunabileceğimiz bir modele odaklanıyoruz. Dönüşümün devam ettiği günümüzde her jenerasyondan kullanıcıya ulaşmayı amaçlayan bir kurum olarak, fiziksel veya dijital alanlarda insanlara dokunduğumuz tüm noktaları birbirine entegre ettiğimiz fijital deneyimi müşterilerimize yaşatmayı hedefliyoruz. Bu noktada Türkiye’deki tüm banka kullanıcılarının faydalanabileceği dijital cüzdan olarak geliştirdiğimiz fastPay’i yenilerken, hizmet yelpazesini de geliştiriyoruz. En önemli ödevimiz, insan ihtiyacını doğru analiz etmenin yanında, o ihtiyacın en hızlı şekilde hangi kanaldan karşılanabileceğinin matematiğini yapmak."