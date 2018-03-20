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    Far Cry 5'e yepyeni bir özellik daha!

    Hürriyet Haber
    20.03.2018 - 14:15 | Son Güncelleme:

    Bu yılın en çok beklenen oyunları arasında yer alan Far Cry 5'in çıkmasına çok az bir süre kaldı. Oyuncuların en çok merak ettiği oyunda mikro ödemeler olacak mı? Sorusunun cevabı ise Ubisoft'un baş yapımcısından geldi.

    Geçtiğimiz yıl oyunlarda mikro ödeme trendi bulunuyordu. Bu yüzden Far Cry 5'te mikro ödemenin olup olmayacağı oldukça merak ediliyordu. Ubisoft'un baş yapımcısı Dan Hay konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada oyunda mikro ödemelerin olacağı ama içeriklerin hepsini kullanıcıların oynayarak da açabileceğini belirtti.

    Far Cry 5e yepyeni bir özellik daha

    Mikro ödemeler ile alınan eşyalar ise oyunculara zamandan tasarruf etmeleri için satılan bazı eşyalar olacakmış. Ayrıca kozmetik eşyalarını da mikro ödemeyle alabileceksiniz. Far Cry 5, PC, PS4 ve Xbox One için 27 Mart tarihinde çıkacak. 

    Etiketler: Far Cry 5 , Ne zaman çıkacak , Mikro ödemeler , Oyun
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