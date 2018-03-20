Far Cry 5'e yepyeni bir özellik daha!

Geçtiğimiz yıl oyunlarda mikro ödeme trendi bulunuyordu. Bu yüzden Far Cry 5'te mikro ödemenin olup olmayacağı oldukça merak ediliyordu. Ubisoft'un baş yapımcısı Dan Hay konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada oyunda mikro ödemelerin olacağı ama içeriklerin hepsini kullanıcıların oynayarak da açabileceğini belirtti.

Mikro ödemeler ile alınan eşyalar ise oyunculara zamandan tasarruf etmeleri için satılan bazı eşyalar olacakmış. Ayrıca kozmetik eşyalarını da mikro ödemeyle alabileceksiniz. Far Cry 5, PC, PS4 ve Xbox One için 27 Mart tarihinde çıkacak.