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    Far Cry 5'in kötü karakterleri ortaya çıktı!

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 08:23 | Son Güncelleme:

    27 Mart'ta çıkacak olan Far Cry serisinin yeni oyunu Far Cry 5'in oynanış ve kötü karakterlerini anlatan toplamda 8 video yayınlandı.

    Ubisoft tarafından geliştirilen Far Cry 5 2018'in en çok beklenen oyunları arasında yer alıyor. Oyunun kötü karakterlerini tanıtan videolar yayınlandı ve bu videolar Cult Vignitte diye geçiyor. Bu videolarda Jacob, Joseph, Faith ve John Seed karakterleri tanıtılıyor. Jacob'un ana görevi Eden Köptüsü'ndeki The Project'i korumak.

    Joseph Seed karakteri ise Eden Köprüsü'nün lideri. Bu karakter büyük bir felaketin olacağını düşünüp olabildiğince insanı kurtarmaya çalışıyor. Oyunun oynanışını da anlatan videolar yayınlandı. Ayrıca IGN de ayrı bir oynanış videosu sundu. Far Cry 5 27 Mart'ta PlayStation 4, Xbox One ve Pc için satışa çıkacak.  

     Co-op oynanış videosu:

    Etiketler: Far Cry 5 , Oyun , Tanıtım videosu , Karakter tanıtım videosu , Oynanış videosu
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