Far Cry 5: Lost On Mars | Galaksiler arası savaş başlıyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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11.07.2018 - 14:36, Son Güncelleme:

Far Cry 5: Lost On Mars | Galaksiler arası savaş başlıyor!

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Far Cry 5: Lost On Mars | Galaksiler arası savaş başlıyor!

Ubisoft,17 Temmuz 2018’ de satışa çıkacak ikinci macerası Far Cry 5: Lost on Mars‘ı duyurdu. Lost on Mars esrarengiz maceralarıyla, Far Cry 5 Season Pass kullanıcıları Mars’a, uzaylıların kökünü kurutmak için yol alacaklar. Lost on Mars DLC’ si Gold Edition ve season pass oyuncuları da dahil olmak üzere satın alınabilecek.

Far Cry 5: Lost on Mars’ta Nick Rye, Hope County’den kızıl gezegene ışınlanarak yakın arkadaşı Hurk’e, dünyaya olabilecek uzaylı istilasını engellemek için yardım etmeye gidiyor. Bu macera oyunculara, Blaster of Disaster, Hellfire ve Morphinator içeren yeni uzaylı cephaneleri ile çapraz araç takımları içeren Space Jets sunacak. İnsanlığın geleceği  oyunun en kötü şöhretli kiralık silahların ellerinde olacak. 

Ek olarak, tüm Far Cry 5 oyuncuları Mars temasına Far Cry Arcade üzerinden erişebilecekler. Harita üreticileri bu temayı haritalarına entegre edebilir veya yeni bilim kurgu temalı haritalar oluşturabilirler. İlerde gelecek olan içerik temaları da Far Cry Arcade üzerinden ücretsiz olarak erişilebilir olacak. Lost on Mars DLC’sini indirenler, yeni silahlar olan; Obliteratorrrr, Taser Phazer Annihilazer, Nerve Reaper, Grape Popper ve Hellfire’ı Hope County’den Project at Eden’s Gate’e kadar kullanabilecekler.

Far Cry 5: Lost On Mars | Galaksiler arası savaş başlıyor


Far Cry 5 oyun DLC paketlerinden – Dead Living Zombies – Ağustos’ta gelecek. Ek temalar geldikçe, harita geliştiricileri bunları haritalarına ekleyebilecekler veya daha benzersiz haritalar ortaya koyabilecekler. Maceralar, season pass ya da bağımsız DLC paketi olarak elde edilebilecekler, yeni paket temaları geldikçe tüm Far Cry Arcade oyuncuları tarafından erişilebilecekler.

Amerika'da geçen ilk Far Cry oyunu olan Far Cry 5, oyunculara Hope County Montana'nın yeni genç yardımcısı olarak sakin ve derin bir şekilde bükülmüş bir dünyada gezinme özgürlüğü sunuyor. Oyuncular, oraya varışlarının kıyamet tarikatını içeren, Eden's Gate Projesinin bir yıldır süren sessiz darbesini hızlandıracağını görecekler. Kuşatma altında ve dünyanın geri kalanından koparılan oyuncular, Hope County sakinleriyle güçlerini birleştirecek ve direnişi oluşturacaklar. Far Cry 5, sezon geçişinde kullanılabilen birinci sınıf DLC maceralarını ve yeni Far Cry Arcade eklentilerini ,çıkışlarını takiben oyun içi canlı etkinlikleri de ücretsiz olarak alabilecekler.

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