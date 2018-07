Far Cry 5: Lost On Mars | Galaksiler arası savaş başlıyor!

Far Cry 5: Lost on Mars’ta Nick Rye, Hope County’den kızıl gezegene ışınlanarak yakın arkadaşı Hurk’e, dünyaya olabilecek uzaylı istilasını engellemek için yardım etmeye gidiyor. Bu macera oyunculara, Blaster of Disaster, Hellfire ve Morphinator içeren yeni uzaylı cephaneleri ile çapraz araç takımları içeren Space Jets sunacak. İnsanlığın geleceği oyunun en kötü şöhretli kiralık silahların ellerinde olacak.

Ek olarak, tüm Far Cry 5 oyuncuları Mars temasına Far Cry Arcade üzerinden erişebilecekler. Harita üreticileri bu temayı haritalarına entegre edebilir veya yeni bilim kurgu temalı haritalar oluşturabilirler. İlerde gelecek olan içerik temaları da Far Cry Arcade üzerinden ücretsiz olarak erişilebilir olacak. Lost on Mars DLC’sini indirenler, yeni silahlar olan; Obliteratorrrr, Taser Phazer Annihilazer, Nerve Reaper, Grape Popper ve Hellfire’ı Hope County’den Project at Eden’s Gate’e kadar kullanabilecekler.







Far Cry 5 oyun DLC paketlerinden – Dead Living Zombies – Ağustos’ta gelecek. Ek temalar geldikçe, harita geliştiricileri bunları haritalarına ekleyebilecekler veya daha benzersiz haritalar ortaya koyabilecekler. Maceralar, season pass ya da bağımsız DLC paketi olarak elde edilebilecekler, yeni paket temaları geldikçe tüm Far Cry Arcade oyuncuları tarafından erişilebilecekler.



Amerika'da geçen ilk Far Cry oyunu olan Far Cry 5, oyunculara Hope County Montana'nın yeni genç yardımcısı olarak sakin ve derin bir şekilde bükülmüş bir dünyada gezinme özgürlüğü sunuyor. Oyuncular, oraya varışlarının kıyamet tarikatını içeren, Eden's Gate Projesinin bir yıldır süren sessiz darbesini hızlandıracağını görecekler. Kuşatma altında ve dünyanın geri kalanından koparılan oyuncular, Hope County sakinleriyle güçlerini birleştirecek ve direnişi oluşturacaklar. Far Cry 5, sezon geçişinde kullanılabilen birinci sınıf DLC maceralarını ve yeni Far Cry Arcade eklentilerini ,çıkışlarını takiben oyun içi canlı etkinlikleri de ücretsiz olarak alabilecekler.