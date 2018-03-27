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    Haberler >Teknoloji>Far Cry 5 için yeni yeni GeForce sürücüsü yayında!

    Far Cry 5 için yeni yeni GeForce sürücüsü yayında!

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 17:59 | Son Güncelleme:

    NVIDIA Game Ready sürücüleri, GeForce oyuncularına daha iyi bir oyun deneyimi yaşatmak için oyunların çıkış tarihiyle eş zamanlı ya da daha önce kullanıcılara sunuluyor.

    Bütün Game Ready sürücülerinin Microsoft tarafından sağlanan WHQL sertifikasına sahip olması ise kalitenin bir diğer belirtisi olarak göze çarpıyor.

    1999 yılında GPU’yu dünyaya tanıtan NVIDIA, bilgisayar oyunu pazarındaki büyümeyi tetikleyerek, modern bilgisayar grafiklerini yeniden tanımladı ve paralel hesaplamayı kökten değiştirdi. Yakın zamanda ise GPU derin öğrenme, dünyayı algılayıp anlayabilen bilgisayarlar, robotlar ve sürücüsüz otomobillerde beyin işlevini gören GPU ile modern yapay zekâyı (yeni hesaplama çağı) dünyayla buluşturdu.

    Etiketler: nvidia , far cry 5 , geforce , sürücü
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