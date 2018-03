Far Cry 5 : Bu oyundan çıkmak istemeyeceksiniz

Far Cry'ın hikayesine ve oynanışına geçmeden önce oyunun kısa sürede gösterdiği yüksek performansa ve satış rakamlarına değinmemek olmaz. Far Cry serisinin sonuncusu olarak karşımıza çıkan yapım, daha ilk günden oyun dünyasının gündemine oturdu. Bilgisayar platformu için Steam’de yayınlanan yapım, şu sıralarda Steam eş zamanlı oyuncu sayısında lider konumunda yer alıyor. Henüz çıkış yapalı bir gün olan yapım Steam üzerinde 78.000’in üzerinde eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak zirveye yerleşen isim oldu. Steam’de en çok oynanan oyunları arasına katılan Far Cry 5’i Dota 2, PUBG ve Ubisoft’un kendi oyunu olan Rainbow Six Siege takip ediyor. PC platformunda en çok oynanan Ubisoft oyunlarından birisi olan Far Cry 5 böylelikle oyun dünyasına hızlı bir giriş yapmış oldu.

Far Cry 5’den önce eş zamanlı oyuncu bakımından en çok oynanan oyunu Ghost Recon olmuştu. Ghost Recon 45.923 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşmıştı. Belirtilen rakamlar Far Cry 5’i sadece Steam’de alan oyunculardan oluşuyor. Serinin en iyi oyunu olarak gösterilen ve inceleme puanları ile neredeyse tam puan alan yapım 2018 yılının da beklenen oyunları arasında yer alıyordu. Daha yayınlanalı bir gün olan yapım, Steam’de 78.000’den fazla eş zamanlı oyuncu tarafından oynanıyor.







GELELİM FAR CRY 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİNE: MORALİNİZ BİRAZ BOZULACAK ÇÜNKÜ...



Far Cry 5, son teknolojiyi kullanan ve oyuncuları ekran başına kilitleyen hayli iyi bir oyun. Hal böyle olunca Far Cry 5'i bilgisayarda hakkıyla oynayabilmek de çok iyi bir ekran kartınızı oyunculara zorunlu kılıyor. Şimdi isterseniz minimum sistem gereksinimleriyle başlayalım; ancak asıl önemli olan minimum gereksinimler değil diğerleri...





Minimum



Windows 7 SP1

Intel Core i5-2400 3.1 GHz veya AMD FX-6300 3.5 GHz

Nvidia GeForce GTX 670 veya AMD R9 270

8GB RAM

720p çözünürlükte düşük ayarlarda oynayabilirsiniz.

Full HD İçin Önerilen Sistem



Windows 7 SP1 ve üzeri

Intel Core i7-4770 3.4 GHz veya AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz

Nvidia GeForce GTX 970 veya AMD R9 290X

8GB RAM

1080p çözünürlükte yüksek ayarlarda oynayabilirsiniz.



4K 30 FPS İçin Önerilen Sistem



Windows 10 64 bit

Intel Core i7-6700 3.4 GHz veya AMD Ryzen 5 1600X 3.6 GHz

Nvidia GeForce GTX 1070 veya AMD RX Vega 56

16GB RAM

2160p çözünürlükte yüksek ayarlarda oynayabilirsiniz.

4K 60 FPS İçin Önerilen Sistem

Windows 10 64 bit

Intel Core i7-6700K 4.0 GHz veya AMD Ryzen 5 1700X 3.4 GHz

Nvidia GeForce GTX 1080 SLI veya AMD RX Vega 56 CFX

16GB RAM

2160p çözünürlükte ultra ayarlarda oynayabilirsiniz.





FAR CRY 5 10 DAKİKADA BİTİRİLEBİLİYOR!



'Yok artık' demeyin; bu gerçekten de mümkün. Ama nasıl? Bir önceki Far Cry’da hatırlayacağınız üzere oyunun başında diktatör Pagan Min sizi sarayına götürüyor, olduğunuz yerde kalmanızı söyleyerek yanınızdan ayrılıyordu. Bu noktada oyun içerisinde bizden beklenen şey kaçmamız üzerineydi. Ancak bu 10 dakikalık oyunu size burada anlatmak istemiyoruz; zira oyunu oynamadıysanız oyunun hikayesini buradan paylaşıp sürprizi bozmayalım. Ancak dileyenler buradan ilgili videoya ulaşarak 10 dakikada Far Cry 5'in nasıl bitirildiğini izleyebilir.







GRAFİKLERİ GERÇEKTEN MUHTEŞEM



Oyunu açar açmaz ilk dikkatinizi çekecek şey şüphesiz hayranı olacağınız oyun grafikleri olacak. Dunia Engine kullanılan oyunda özellikle PlayStation 4 Pro'nun tüm donanımını oyunun kullandığına şahit olacaksınız.



FAR CRY 5'iN HİKAYESİ

Hope County adında kurgusal bir Amerika kasabasında geçen oyun, Project at Eden’s Gate adında bir tarikat üzerine şekilleniyor.

Eden’s Gate yeni Cennet’in Kapısı, geniş bir haber ağı, daha geniş silah rezervi ve kendi inançlarına karşı gelenlere uyguladıkları baskı ile tanınıyorlar. Bu kez karşımızda önceki Far Cry oyunlarındaki düşman gruplarından oldukça farklı bir yelpaze var. İyi eğitimli, amaçları olan düşmanlara karşı değil fanatiklere karşı savaşıyoruz. Bağnazlık derecesinde tarikata bağlı olan bu kişiler Hope kasabasının dört bir yanını sarmış durumdalar.

Eden’s gate, Joseph Seed ve kardeşleri tarafından yönetiliyor. Jacob Seed askeri organizasyonlardan sorumlu. John Seed grubun avukatıyken, küçük kardeş Faith ise organizasyonun yüzü olarak görev alıyor.

Far Cry 5'in fiyatı ise 333 TL.