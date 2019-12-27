FANUC, yeni hafif Kolaboratif Robotu’nu Japonya’da tanıttı

Geçtiğimiz günlerde Tokyo’da düzenlenen robot fuarı IREX’e katılan Fanuc, üretimde ilk kez robot kullanmak isteyen müşteriler için CRX-10iA cobotu tanıttı.

İmalat işçileriyle birlikte çalışarak tamamen yeni bir endüstriyel robot seviyesi oluşturan hafif cobot CRX-10iA, mevcut CR serisi cobotlarına kıyasla oldukça hafif ve otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV) gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılabiliyor. Ayrıca CRX-10iA'nin El Kumandası (Teach Pendant), özel bir yeni kullanıcı ara yüzü ile kullanım kolaylığını artıran bir tablet bilgisayar ile değiştirilebiliyor. Yeni kullanıcı ara yüzü, özellikle sezgisel kullanımla çok az programlama deneyimi olan kullanıcılar için uygun.

2 farklı kol uzunluğu ve 10 kilogram yük taşıma kapasitesi

Üretimde ilk kez robot kullanmak isteyen müşteriler için öne çıkan CRX-10iA, küçük ve orta ölçekli şirketlerin üretim süreçlerinde önemli görevler üstleniyor. 1,2 metrelik ve 1,4 metrelik iki farklı kol uzunluğuna sahip olan CRX-10iA, 10 kilogram yük taşıma kapasitesiyle kullanıcısının işini kolaylaştırıyor.

Basit fonksiyonlar ve programlama

Ergonomik tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken CRX-10iA, kullanıcısı için oldukça basit parametrelere sahip. "Yeşil" CR serisindeki diğer robotlar gibi konteynerlerin veya raf sistemlerinin otonom yüklenmesini ve boşaltılmasını sağlayan bir görüş sistemi ile donatılan CRX-10iA, metal blokları bir ROBODRILL tezgahına yükleyebiliyor ve bunu tasarımındaki 3D kamera sensörünü kullanarak yapıyor.