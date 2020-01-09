FANUC ve SCHUNK Bursalı sanayicilerle bir araya geldi

FANUC, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen etkinlik kapsamında, Talaşlı İmalat ve Otomasyon Çözümlerinin tüm parametreleri katılımcılarla paylaştı. Demo uygulamaların yoğun olduğu program kapsamında talaşlı imalat sunumu ve çözümleri, alanında uzman kişiler tarafından detaylıca anlatıldı. Ayrıca FANUC Robot Sunumu ile de robot seçiminin nasıl yapılacağı, üretim parkuruna en iyi entegrasyonun nasıl sağlanacağı sorularına katılımcılar, aradığı tüm cevapları buldu.



FANUC Türkiye adına robot sunumunu gerçekleştiren FANUC Türkiye Teknik Müdürü Murat Kısa, QSSR (hızlı ve basit robot kurulumlar) hakkında etkinliğe katılan sanayicilere bilgi aktardı. 35 kg’a kadar yük kaldırabilen Kolaboratif Serisini tanıtan Murat Kısa, tüm montaj hatlarını otomatik hale getirirken insanların sağlığını koruduğunu söyledi.



Takım tezgahları özelinde bir konsept oluşturarak kolaylık sağlayan konulara değindiklerini belirten FANUC Türkiye Makine Satış Müdürü Osman Özgür Bağ, “Yeni nesil ROBODRILL dikey işleme merkezi, 0,7 saniyelik rakipsiz alet değiştirme süresiyle ve 4 kilo ağırlığındaki takımları taşıyabilen bir taret ile gelişmiş yeni versiyonlar, pazardaki hem en hızlı hem de en güçlü 5 eksenli CNC makine olarak karşımıza çıkıyor. İster gelişmiş olsun, ister standart, her ROBODRILL gerçek bir yüksek hızlı çok işlevli, dikey işleme merkezi, yüksek performans ve rakipsiz verimlilik sunuyor.” dedi.



Etkinlik kapsamında konuşan FANUC Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, “Günümüzde Endüstri 4,0, genel endüstri, otomotiv beyaz eşya, bilişim ve birçok farklı sektörde hedeflere ulaşmak için önemli bir parametre. Bu noktada da sektörün önemli iki firması olarak talaşlı imalat ve otomasyon çözümleri konusunda sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübeyi katılımcılarla paylaşmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.



SCHUNK Genel Müdürü Emre Sönmez de “Verimimizi artırmaya yönelik ortak çözümlerimizle sektörlerinde lider iki firma olarak gücümüz etkinlik kapsamında katılımcılara gösterdik. SCHUNK olarak çözümler sunuyoruz. Bu anlamda Bursa’da gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik bizler için büyük önem taşıyor.” dedi.



