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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
10.01.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Fantastik Dörtlü, MARVEL Future Fight oyununa katıldı

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Fantastik Dörtlü, MARVEL Future Fight oyununa katıldı

Netmarble, Süper Kahraman aksiyon-RPG oyunu MARVEL Future Fight’a Fantastik Dörtlü’nün geleceğini duyurdu. 1961 yılında hayatımıza giren ailenin üyeleri Bay Fantastik (Reed Richards), Görünmez Kadın (Susan Richards), Human Torch (Johnny Storm) ve Thing (Ben Grimm), bugüne kadar yazılmış en güzel çizgi roman maceralarını nesiller boyunca okurlara ulaştırdı.

Oyuna Fantastik Dörtlü kahramanlarının yanı sıra, kahramanların ezeli baş düşmanı Doktor Doom ve Latveria Şampiyonu Victorus’u da getirecek. Bu altı yeni kahramanın dışında Kristal ve She-Hulk, -Marvel Future Fight’ta zaten bulunan ve Fantastik Dörtlü’nün hem dostları hem de eski takım arkadaşları- yeni Fantastik Dörtlü kostümleri alacak. Güncellemede ayrıca Ay Kız için Marvel Games ile Netmarble işbirliği ile tasarlanan yeni “Canavarlar Serbest” zırh kostümünü de yer alacak.

Oyuna Bay Fantastik’i ön plana çıkaran yeni bir Epik Görev de eklenecek. Oyuncular, Epik Göreve başladıkları anda Bay Fantastik’e sahip olacaklar ve karakter, Epik Görev her bitirildiğinde daha da güçlenecek. Bay Fantastik, Kategori 3’e kadar geliştirilebilecek ve Nihai Yeteneklere sahip olacak. Ayrıca “Potansiyel Serbest Bırakma” özelliği, Bay Fantastik, Görünmez Kadın, Human Torch, Thing, Doktor Doom, Victorus, Kristal, She-Hulk ve Ay Kız için açılacak.

Bu güncelleme ile gelen yeniliklerin arasında oyuncuların en popular Karakterlerin listesini görebileceği yeni bir Karakter Sıralama panosu, geliştirilmiş Üstün Baş Düşman panosu, “Canavarlar Serbest” çizgi roman etkinliğini de içeren yeni Çizgi Roman Kartları ve Kart koleksiyonları, yeni Kostüm Koleksiyonları ve daha fazlası da var.

Marvel Games’in Baş Yaratıcı Direktörü Bill Rosemann, “Marvel’deki herkes, çıkışları ile ‘Çizgi Romanda Marvel Devrini’ başlattıklarını düşündükleri Fantastik Dörtlü’nün Future Fight’a gelmesi dolayısıyla heyecanlı,” dedi. “Muhteşem güçlerine ve bilinmeze yaptıkları inanılmaz yolculuklarına rağmen Fantastik Dörtlü, zaman zaman kendi aralarında tartışan ve dalaşan bir ailedir ve eninde sonunda evrenin en büyük bilim kurguvari tehditlerinden Dünya’yı korumak için bir araya gelirler.”

MARVEL Future Fight kısa bir süre önce üçüncü yıldönümünü kutladı ve dünya çapında 86 milyondan fazla oyuncusuna oyun içinde özel etkinlikler düzenledi. Oyun, şu anda App Store and Google Play üstünden indirilebiliyor.

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