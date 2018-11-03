Fallout 76'nın beta sürümündeki hatalar oyuncuları isyan ettirdi
Fallout'u erkenden oynamak için beta sürümünü kullanıyor ve oyunu da 21:9 ekran çerçevesinde oynamayı düşünüyorsanız bir kez daha düşünmenizde fayda var!
Bethesda'nın yakında piyasaya sürülecek çoklu oyuncu destekli-RPG oyunu, sadece 16:9 çerçeve oranını destekliyor. Pek çok oyun tutkunu için bu değer yeterli olsa da; oyun canavarı PC'lerini yeni nesil monitörlerle donatan kişiler için tam bir hayal kırıklığına neden oluyor. Pek çok yeni oyun 21:9'luk çerçeve oranını desteklerken, Fallout 76'nın bu özelliği desteklememesi can sıkıcı ve bir o kadar şaşırtıcı. Son anda bir mucize gerçekleşmezse, bu özelliğe tam sürüm Fallout 76'da da ulaşamayacaksınız.
Can sıkan ögeler bununla sınırlı kalmıyor. Fallout 76 BETA'nın hızı, tazeleme oranları ile sınırlı. Kısacası oyunu 30-60 FPS aralığının üstünde çalıştırmak isteyen kullanıcılar, istediklerini elde edemeyecek gibi. Ne kadar güçlü bir PC'niz ve ne kadar gelişmiş bir monitörünüz olursa olsun; standart değerleri kabul etmek zorundasınız.
Görünüşe göre Bethesda, yapımı geliştirirken PC oyuncularından ziyade konsol kullanıcılarını hedef almış. Yine de, oyunun tam sürümü piyasaya sürülmeden önce kesin yorumlarda bulunamıyoruz.
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