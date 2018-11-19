Fallout 76 için performans güncellemesi yolda
Geçtiğimiz günlerde satışına başlanan Fallout 76 için yeni bir güncelleme yayınlanmak üzere. Güncellemenin oyunda performans iyileştirmesi yapması bekleniyor.
İlk çıktığı zaman bazı teknik sorunlarla uğraşan Fallout 76 oyuncuları, kötü performans problemlerinin yanı sıra, sunucu sıkıntıları ve doğru çalışmayan görevlere de sahipti.
Yapımcı şirket Bethesda'dan ise konuyla ilgili bir açıklama geldi:
"İlk yamamızı 19 Kasım 2018, Pazartesi günü yayınlıyoruz. Bu güncelleme çok sayıda performans geliştirmelerini ve optimizasyonları içeriyor. Sizlerin en büyük talebinizin ise farkındayız. Bu güncellemede gerçekleşmeyen bir talep. Ancak sonraki haftalarda bunların da geleceğini söylemek isteriz. Sonraki güncellemeler tüm platformlarda oyun performansı ve kararlılığı üzerine odaklanacakken, aynı zamanda görevler için düzeltmelere de sahip olacak."
Bethesda, stash (envanter) limitini artırarak kullanıcıların daha fazla eşya taşıyabilmenize izin verecek. PC oyuncuları da görüş alanını artırıp azaltabilecekleri bir işlevle beraber bas-konuş benzeri ayarları 2019 gelmeden alacaklar.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle